Pytlick er urolig: Kom i gang

Før EM var Jan Pytlick nogenlunde så skråsikker omkring Danmarks chancer, som det var fysisk muligt.

Der var Danmark og de andre. Så at sige.

Den overbevisning er der blevet rykket ved, erkender han.

Ikke så meget på grund af de andre nationer som på grund af Danmark.

For niveauet har med undtagelse af den blændende 2. halvleg mod Slovenien ikke været helt deroppe, man kunne have håbet på.

- Jeg synes, det er svært at sige med Danmark. Forsvaret har ikke set 100 procent sikkert ud. Der har været udfordringer. Især på midterpladserne, når man har prioriteret at gå langt frem på hurtige folk – og dermed skabt rum bag sig, siger han forud for kampen, der mandag aften spilles allerede fra klokken 18.

Foto: Lars Poulsen

Pytlick efterspørger, at man finder mere tilbage til firerblokken, der vil give de to treere større mulighed for at dække og have styr på modstanderne.

- Jeg synes faktisk, jeg er gået et skridt baglæns, kommer det, da Ekstra Bladet spørger til hans EM-optimisme.

- Vi har ikke været så suveræne, og når vi møder Frankrig, Spanien, Norge og Sverige, skal vi simpelthen ramme et højere niveau.

Og så peger han på noget, Danmark egentlig har brystet sig af både før og foreløbig under turneringen; bredden i truppen.

Jan Pytlick agerer ekspert for Ekstra Bladet under EM-slutrunden i Slovakiet og Ungarn. Foto: Jonathan Damslund

- Danmark har egentlig spillet ret smalt. Kirkeløkke har været inde, det samme har Mensah. Dog ikke ret meget mod Kroatien. Og Holm spillede slet ikke. Ham mangler vi at få med i turneringen. Og Lasse Andersson er jo slet ikke med.

- Bredden er meget smal, kommer det med henvisning til, at meget i den danske offensiv har hængt på trioen Hansen, Lauge og Gidsel.

- Jeg ved nu ikke, om det kan gå hen og blive et reelt problem, for de gutter, der sidder udenfor, skal jo nok gribe den, hvis de får chancen. Men det kan da blive sværere, jo længere hen i turneringen, man kommer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Derfor bør Holland ikke bekymre

Nikolaj Jacobsen og Danmark bør være minimum et niveau over Holland. Foto: Lars Poulsen

- Det er et svækket hollandsk landshold. De er uden topscoreren, deres målmand og venstre fløj. Især fraværet af topscorer Kay Smits gør, at der ikke er grund til bekymring, siger Jan Pytlick med henvisning til turneringens foreløbige topscorer med 45 mål.

Han noterer sig, at Danmark igen kommer til at stå overfor et hold, hvor bagkæden er hurtig på fødderne. Som islændingene forleden, der voldte Danmark store problemer.

- Luc Steins og Dani Baijens. Det er de to. Det bliver fandeme en udfordring for midterforsvaret, siger han og henviser med fingre, arme, albuer og resten af overkroppen til de udfordringer, Henrik Møllgaard og resten af midterforsvaret havde med Island.

Hollænderne er dog ikke – BØR ikke være – at samme kaliber som Island, siger han.

- Hvor Island havde Smárason, har Holland Tom Jansen. Det er slet ikke samme kaliber. Det betyder, at det danske forsvar i højere grad kan bakke op på Stein, og så kan de give plads til fløjene, hvis det er.

Med Kay Smith havde det set sværere ud, men det her bør ikke være nok til at ryste Danmark, siger han.