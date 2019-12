Pytlick fyret efter pokalfiasko

ODENSE (Ekstra Bladet): Så gik den ikke længere! Jan Pytlick er fra og med i dag fortid i Odense Håndbold oven på den katastrofale pokalfiasko søndag eftermiddag i Holstebro, hvor det dyrt indkøbte mandskab tabte 25-33 til Herning-Ikast Håndbold – efter at have været bagud med hele 9-20 ved pausen!

Jan Pytlick har stået i spidsen for Odense Håndbold siden sommeren 2016, og truppen er blevet markant forstærket sæson for sæson. Men klubben har ikke vundet en eneste titel og har kun været tæt på i 2018, da fynboerne over tre kampe tabte DM-guldet til København Håndbold og et halvt år senere – i december 2018 – tabte pokalfinalen til Nykøbing Falster Håndbold.

Den tidligere landstræner forlængede ellers sin kontrakt med fynboerne, der tæller hele seks aktuelle landsholdsspillere plus Nadia Offendal, der var med i EM-truppen for et år siden i Frankrig.

Parterne underskrev en ny aftale i februar, så Jan Pytlicks kontrakt løber – eller løb – frem til sommeren 2022.

Assistenttræner Karen Brødsgaard overtager jobbet som cheftræner, oplyser Odense-direktør Lars Peter Hermansen. Desuden vil Kristian Danielsen, som hidtil har været assistent i klubben ligesom Karen Brødsgaard, blive forfremmet og indgå i trænerteamet.

Jan Pytlick blev fyret som landstræner i julen 2014, da landsholdet ’kun’ blev nummer otte ved EM i Ungarn. Dengang blev han kaldt til møde tredje juledag i Nyborg, hvor den daværende sportschef Ulrik Wilbek og DHF’s topchef Morten Stig Christensen fyrede thurineren.

Han har siden haft et ophold i makedonske Vardar Skopje, hvor han overlevede en sæson under en stenrig russisk ejer, Sergej Samsonenko, inden han returnerede til de fynske slagmarker for at overtage Odense Håndbold fra sommeren 2016.

Det eventyr er nu slut for den 52-årige træner, der nu formentlig skal have forhandlet en skilsmisse med klubben på plads.

BLÅ BOG: Jan Pytlick Jan Pytlick er færdig som cheftræner i Odense Håndbold, som søndag tabte pokalfinalen til rivalen Herning-Ikast. Læs mere om Jan Pytlick her: Navn: Jan Pytlick. Født: 5. juni 1967 (52 år). Bopæl: Thurø ved Svendborg. Uddannelse: Murer. Aktiv karriere: Stoppede allerede som 19-årig på grund af en skulderskade. Trænerkarriere: 1991-1995: GOG (kvinder). 1995-1997: Team Esbjerg (herrer). 1997-1998: GOG (herrer). 1998-2005: Kvindelandsholdet. 2006-marts 2007: GOG (kvinder). 2007 til december 2014: Kvindelandsholdet. 2015-2016: Konsulent for WHC Vardar Skopje. 2016-2019: Cheftræner i HC Odense (nuværende Odense Håndbold). Meritter med landsholdet: OL: Guld i 2000 og 2004. EM: Guld i 2002, sølv i 1998 og 2004. VM: Bronze i 2013. Vis mere Luk

