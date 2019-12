Pytlick går glip af familiesammenføring

HOLSTEBRO (Ekstra Bladet): Familien Bogetoft Pytlick tog lørdag den lange tur fra Thurø til Holstebro for at se, om sådan et pokalstævne eventuelt kunne kaste noget familiesammenføring af sig i søndagens finale.

Jan Pytlick klarede sin del ved med stort besvær at føre Odense i finalen med sejr over København, men datteren Camilla Pytlick og hendes TTH Holstebro-mandskab var klart overmatchet mod Herning-Ikast i lørdagens anden semifinale.

Midtjyderne vandt en halvkedelig og yderst målfattig kamp med 21-18 og er klar til finalen mod Odense, mens Camilla Pytlick og stævnets værter fra Holstebro må tage til takke med taberfinalen søndag over middag.

TTH Holstebro førte 2-1, og det var så dét i en kamp, hvor scoren var så lav som 6-10 ved pausen. Det fortæller bl.a., at hjemmeholdets Ditte Wind og veteranen Sabine Englert langt ind i kampen stod med redningsprocenter tæt på og over 50, men det var nu ikke alle parader i burene, der var hentet fra afdelingen med mirakler.

Der var mange sløje forsøg til i en kamp, hvor det minsandten lykkedes Herning-Ikasts norske profil Helene Fauske at jerne bolden på overliggeren helt fri i kontra og fra seks meters afstand! Sabine Englert trumfede så den ved kort efter at ramme ved siden af et tomt bur.

TTH Holstebro reducerede til 8-10 kort inde i anden halvleg og kæmpede med veloplagte Ditte Wind heroisk mod overmagten, men til sidst kørte vestjyderne tør for benzin. Herning-Ikast øgede til 14-10, og selv om forskellen på mandskaberne målt på mål ikke var voldsom, sad man nu heller ikke ligefrem og fik færten af en pokalsensation.

Sarah Iversen scorede til 16-10 med et kvarter igen og brændte en kæmpe chance kort efter, men sejren var aldrig i fare, selv om TTH Holstebro i slutfasen fik reduceret til 18-20 – men med mindre end et minut retur af opgøret.

Helene Fauske dræbte endegyldigt al tilløb til spænding med scoringen til 21-18.

