Pytlick: Godt vi får spanierne

Ekstra Bladets EM-ekspert ser gode muligheder for Danmark i semifinalen mod Spanien

Han vil ikke lægge hovedet på blokken og sige, at Danmark bliver europamester. Dertil har især den danske forsvarsdel været for svingende hidtil ved EM i herrehåndbold.

Men tidligere landstræner Jan Pytlick er stadig optimist i forhold til den semifinale, Danmark spiller fredag aften mod Spanien. Også selvom det er de forsvarende europamestre, der venter i Budapest.

- Egentlig var det hip som hap, hvem vi fik i semifinalen. Men jeg vil tro, at Spanien ligger bedre til os end Sverige.

- Udfordringen med dem er blandt andet, at de er dygtige i deres forsvarsdel og varierer godt mellem 6:0 og 5:1-formationerne. Der er de bedre end svenskerne.

Nu skal forsvaret steppe op

- Du skal være mere forandringsparat som modstander, end hvis modstanderen havde været Sverige, siger Pytlick.

I den anden ende af banen er der fortsat plads til dansk forbedring. Mod franskmændene blev det danske midterforsvar i 2. halvleg maset tilbage. Men det var uden Magnus Saugstrup, og Henrik Møllgaard spillede meget lidt.

- Der er ingen tvivl om, at nu skal de steppe op. Selvfølgelig kommer Saugstrup tilbage, og Møllgaard vil få flere minutter på banen, men vi har været for defensive og tabt for mange dueller, siger Jan Pytlick.

- Spanierne er meget dygtige til at løbe uden bold og finde rummene. Og så har de jo altid været dygtige i mand-mand-situationerne, kommer det.

Artiklen fortsætter under billedet..

Det danske landshold har haft en masse at juble over ved EM. Foto: Lars Poulsen

Rutinen kan blive forskellen

Rutine – eller mangel på samme – er også en pointe værd i forhold til Danmarks chancer, mener Jan Pytlick.

- Der er skiftet en del ud på det spanske hold, og landstræner Jordi Ribera har flere unge spillere med, der står i deres første semifinale. Det betyder alligevel noget.

- Kommer de under meget pres, vil de nok fungere dårligere end svenskerne, vurderer Pytlick og peger på comebacket mod Norge forleden, hvor Sverige i de sidste fem-seks minutter hentede et norske firemålsforspring og vandt kampen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Dem skal vi passe på

Ferran Solé er en af de rutinerede gutter i den spanske trup. Foto: Radovan Stoklasa/Reuters/Ritzau Scanpix

33-årige Jorge Maqueda er et kendt ansigt efter mange års landsholdstjeneste, og på et forynget landshold, står den rutinerede højre back som én af de største profiler ved dette mesterskab.

- Han har tidligere svinget meget, men med Alex Dujshebaev ude, har han fået en større rolle, siger Jan Pytlick.

- Aleix Gómez på højre fløj er en anden profil, Danmark skal have styr på. Han scorer mange mål. Jeg ved godt, det også er på straffe, men han er farlig.

Og så peger Pytlick på målvogterne Gonzalo Perez de Vargas og Rodrigo Corrales, der ligger med en redningsprocent på 29 – hvor Landin og Møller er oppe på 36.

Topscorer er Agustín Casado Marcelo, der efter syv kampe er noteret for 30 mål - seks flere end Maqueda.

En stribe kendte navne

Aleix Gomez har scoret på 11 af 14 straffekast.

Spanierne er med 11 to minutters-udvisninger det klart mest fair spillende hold af dem, der er gået videre til mellemrunden. Til sammenligning har Danmark raget 19 udvisninger til sig.

Selvom der er en stribe mindre kendte navne med i den spanske trup, er der også rutinerede kræfter, der før har gjort helvede hedt for Danmark, som eksempelvis Eduardo Gurbindo, Ferran Solé, Joan Cañellas, Gedeon Guardiola, Antonio García og selvfølgelig målvogter Vargas.