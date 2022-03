Pytlick: Hende her mangler Danmark

En velspillende Mie Højlund gjorde det godt mod Rumænien over to kampe. Jan Pytlick savner dog en erfaren playmaker til det danske landshold

To sejre over Rumænien er isoleret set stærkt af det danske landshold i denne uge.

Det er der bred enighed om, uanset hvor man nu engang vender sig hen. Så kan der diskuteres vidt og bredt, om Danmark især på hjemmebane lørdag var dygtig nok.

Landstræner Jesper Jensen var tilfreds. Han smilede fra øre til øre og glædede sig over, at man trods udfald undervejs var i stand til at slå et ikke ueffent rumænsk hold.

Men selvom holdet med VM-bronzen fra december i klar erindring nu har kvalificeret sig til EM i november - og må kaldes medaljekandidat oven i hatten, ja så er holdet ikke komplet.

Det mener tidligere landstræner Jan Pytlick.

- Man kan vel ikke sige, at vi ligefrem savner hende, for Danmark vinder jo. Men kigger du på Norge og Frankrig, har de rutinerede playmakere, der kan hive deres hold op. Hende mangler Danmark, siger han til Ekstra Bladet i timerne efter sejren på 32-27 i Jyske Bank Arena i Odense.

En anelse paradoksalt, da Mie Højlund undervejs i de to kampe til tider har spillet fremragende.

Men Pytlick står fast.

- Mie spillede godt i Rumænien, skal det siges. Men vi mangler en, der træder op på den øverste hylde, når det er påkrævet. Én med noget erfaring, siger han og henviser blandt andet til norske Stine Bredal Oftedal, der over en årrække har været ren verdensklasse for Norge ved et utal af slutrunder.

- Jeg tror på, det nok skal komme. Jeg har hele tiden set Kristina Jørgensen som en playmaker fremadrettet, for hun har overblikket og kan skyde. Men jeg synes også stadig, at hun stresser i sit spil. Både for Viborg og på landsholdet, siger han.

- Vi mangler roen, og den udfordring har landsholdet haft i en årrække – at man savner en erfaren playmaker, der kan bære holdet, når det er nødvendigt. Som dikterer spillet og kan sætte fart, lyder kritikken.

Danmark har efter seks af otte kampe kvalificeret sig til EM men mangler fortsat en udekamp i Østrig og hjemmekamp mod Færøerne. De to kampe spilles i sidste halvdel af april.