Pytlick: - Kun én bekymring for Danmark

Det meste synes at flaske sig for Danmark forud for EM-slutrunden, mener Ekstra Bladets ekspert

Danske Spil har stoppet spil på Danmark forud for aftenens åbningskamp mod Montenegro ved EM i håndbold.

Timålssejren over Norge lørdag var voldsom, og striben af stjernespillere er lang.

Selv med det danske herrelandsholds imponerende bedrifter de sidste 20 år in mente (ja, det er præcis 20 år siden, de med et kuld unge talentfulde knægte hentede EM-bronze i Sverige), har der kun få gange – hvis nogen overhovedet – været tale om, at Danmark er så store favoritter til en finaleplads ved et mesterskab, som tilfældet er i 2022.

Ekstra Bladets ekspert under slutrunden, Jan Pytlick, har da også svært ved at skjule sit velkendte smil, når talen falder på Danmarks EM-chancer.

- Det er klart, at der ikke skal meget til, før det glipper. For der er mange gode hold. Men jeg har Danmark som favoritter. Til at gå i finalen – og til at vinde finalen, siger han over en Zoom-forbindelse til Thurø.

Et rigtig godt sted lige nu

Her kommer han også ind på, hvordan han ser det øvrige favoritfelt – heriblandt både Norge, Sverige og de olympiske mestre fra Frankrig.

Set med danske briller ser det meget spændende ud før åbningskampen torsdag aften.

- Det danske hold er et rigtig godt sted lige nu. Det er altid udfordrende for et hold, når man ikke får spillet så mange kampe og får prøvet tingene af. Men ellers ser jeg kun én bekymring for Danmark, siger han.

