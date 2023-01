Pytlick om kontroversielt job: - Jeg har positive oplevelser

Landstræneren reagerer på, at han har valgt at tage et job som landstræner for Saudi-Arabien, der krænker menneskerettigheder

I spidsen for Saudi-Arabiens håndboldlandshold står Jan Pytlick.

Han har haft jobbet siden i sommer, hvor blev kritiseret for at arbejde for et land, der ikke værner om menneskerettigheder.

Det er han dog ikke meget for at forholde sig til.

- Der har været kritik af, at du tager et job i Saudi-Arabien, som krænker menneskerrettigheder. Hvad tænker du om den kritik?

- Det har jo ikke ændret sig. Det havde jeg jo ikke nogen kommentarer til dengang, og det har jeg heller ikke nu. Det har ikke ændret sig, altså, siger Pytlick til Ekstra Bladet.

- Jeg har haft en positiv oplevelse. Jeg bor jo i Saudi-Arabien. Jeg har boet dernede siden juli og kom først hjem her til jul, så jeg har positive oplevelser med det, men altså, ja.

- Tænker du over, at du tager del i sportswashing?

- Det er der mange kloge hoveder, der mener.

- Det mener du ikke?

- Det ved jeg ikke. Det forholder jeg mig ikke til. Jeg forholder mig bare til mit job. Der er jo sagt meget om det der ikke også. Det kan jo snart ikke mere fylde mere i de danske aviser, tænker jeg, når man lige har været gennem sådan et VM i fodbold.

- Min kollega Jan Jensen, der laver podcasten 'Blodbold', siger, at Saudi-Arabien på flere områder er værre end Qatar i forhold til Kashoggi (dræbt systemkritiker, red.) og henrettelser.

- Har han været der?

- Det skal jeg ikke kunne sige. Det har du jo. Du kan måske gøre os klogere?

- Nej, jeg blander mig jo ikke i de ting, der foregår. Jeg kommer jo fra udlandet. Det er ikke noget, jeg har beskæftiget mig med.

Danskeren varetager jobbet som landstræner for Saudi-Arabien.

Må ikke arbejde i Danmark

Saudi-Arabien møder det danske landshold på torsdag og lørdag, men her kommer Pytlick ikke til at stå på sidelinjen. Han må ikke arbejde i Danmark, da han har bopæl i Danmark, men ikke betaler skat her.

- Jeg har vidst et stykke tid, at det nok endte med at blive sådan. Jeg har snakket med skattevæsnet et stykke tid og spurgt om lov, men der har ikke været noget at gøre. Reglerne er, som de er. De kan ikke bøjes nogle steder og skal jo heller ikke.

- Jeg er på en speciel ordning. Når man er i udlandet, så kan man komme på forskellige ordninger. Den ordning, jeg er på, betyder at man ikke må arbejde i Danmark. Jeg sidder på Scandic i Malmø og ser dem. Der må jeg gerne sidde og arbejde. Der er intet problem.