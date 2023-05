Pytlick peger på rival

Aalborg er storfavorit til at spille sig i finalerne mod GOG, og hvis de kommer dertil, mener Simon Pytlick, at nordjyderne også vil være favorit til DM-titlen

De to stjernebesatte mandskaber har i denne sæson braget sammen både i ligaen, pokalturneringen og Champions League.

Og nu kan der være flere opgør i vente mellem GOG og Aalborg.

Fynboerne er allerede klar til DM-finalerne, mens Aalborg søndag er storfavorit til at slå Fredericia i den afgørende semifinale og dermed også til at indløse billet til finale-kampene.

GOG-profil Simon Pytlick er naturligvis meget glad for finalepladsen. Han peger på Aalborg som favorit til at vinde guld, hvis det er nordjyderne, de skal møde.

- Det er meget befriende. Vi har kæmpet for det hele året. Vi gjorde det med overlegenhed, som vi har spillet med i de to semifinale-kampe. Det var vigtigt for holdet efter en lille downperiode i slutspillet. Når vi spiller på vores bedste, er det bare svært at følge med, siger landsholdsstjernen til Ekstra Bladet.

Annonce:

- Fredericia eller Aalborg? Hvem vil du helst møde?

- Fredericia spiller rigtig godt, men jeg tror selvfølgelig, at det bliver Aalborg. Jeg tror ikke, at Fredericia kan komme op på Aalborgs hjemmebane og vinde den der.

Pytlick og GOG finder søndag sin finalemodstander. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- Hvis man skal se på hele sæsonen, så har Aalborg fortjent at stå i den DM-finale. Det er den klassiske med, at de to store mastodonter (GOG og Aalborg, red.) skal møde hinanden igen.

- Hvis vi møder Aalborg, så er Aalborg jo favorit, fordi det er den største mastodont, der er i dansk håndbold. Vi er selvfølgelig beæret over at kunne få lov til at stå i den finale og møde dem, men vi har også tro på tingene og kan lave noget sjovt, men ved også godt, at det er en svær bane at starte på deroppe.

- Aalborg vil være favoritter.

- Men I slog dem jo i Champions League?

Annonce:

- Ja, og det er vi selvfølgelig utrolig stolte af. Vi kunne også slå dem ud af pokalkvartfinalen, men de er det største hold med det største budget, så de må også være favoritter.

I Champions League havde GOG og Aalborg en hjemmekamp hver, men da det er bedst ud af tre opgør i DM-finalerne, kan nordjyderne ende op med to hjemmekampe.

Hvis Aalborg går videre, spilles første finalekamp på onsdag i Aalborg, mens næste kamp er på Fyn. Hvis de vinder en hver, er afgørende kamp i Aalborg, da de vandt grundspillet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Gennembruddet ved håndbold-VM har været godt for Pytlick, der nu kan se frem til en klækkelig lønforhøjelse i Tyskland - se beløbet her.