Pytlick sender stikpille

Den danske verdensmester står op for en af sine holdkammerater

Under en måned efter VM-triumfen i Stockholm kunne Simon Pytlick igen lade sig hylde.

Søndag vandt han sammen med GOG den danske pokalturnering.

Efter sejren valgte den danske stjerne i et interview at forsvare sin holdkammerat og målmand Tobias Thulin, efter at han blev spurgt til, hvordan GOG vandt guld.

- Jeg tror, det er en god sammensætning af spillere, som kan lidt af hvert. Folk, der ved, hvad de skal gå ind og gøre i de givne situationer, siger han til TV 2.

- Og så må jeg igen være ærlig og sige, at de kritikere, som ikke havde den store tiltro til Thulin, kan jo så få lov til at se sådan en kamp her og se ham i Champions League.

Pytlick roser samtidig Thulin for at være ligeglad med, hvad der skrives om ham. Pytlick uddyber ikke, hvilke kritikere der kan få lov til at se pokalfinalen.

GOG vandt finalen med 34-29 over Skjern. Svenske Thulin havde en redningsprocent på 33.

