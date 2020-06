Pytlick tæt på landstrænerjob

Når det ikke kunne blive Moskva, så er Sønderborg sgu også okay!

Jan Pytlick var med helt fremme ved målstregen, da Rusland var på jagt efter en ny landstræner til herrelandsholdet. Men jobbet gik til den tidligere Füchse Berlin-træner Velimir Petkovic.

- Det ville selvfølgelig have været et helt fantastisk job, og i den forbindelse tæller det jo med, at det var min gamle kollega Jevgenij Trefilov, der forhørte sig og anbefalede mig. Men jobbet gik så til en anden, fortæller Jan Pytlick.

Jevgenij Trefilov har delt en del skideballer ud i sin karriere - for tre måneder siden ville han have Jan Pytlick til Rusland som træner for herrelandsholdet. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Den russiske forbindelse faldt i starten af marts, og inden nogen havde set sig om, erobrede corona dagsordenen.

- Det har selvfølgelig lukket ned for stort set alt, erkender den mangeårige landstræner, der fik fyresedlen i HC Odense efter den tabte pokalfinale i mellemjulen – kombineret med resultater, der ikke matchede den enorme økonomi i den fynske storklub.

- Jeg har hele tiden ment, at næste step for mig skulle være at træne et herrehold, siger thurineren, der var chef i Team Esbjerg i 90’erne og gjorde GOG’s mænd til danske mestre i 1998. Derfra blev han nærmest ’kidnappet’ af DHF som afløser for Ulrik Wilbek formedelst en efter den tids standard pæn afståelsessum til fynboerne.

- Det har længe været en drøm at træne mænd igen, og jeg er super glad for jobbet i SønderjyskE, der har en ambitiøs plan om inden for fem år at være et top fire-hold i Danmark. Der er stor interesse og en fantastisk opbakning, og der er visioner for, hvordan man løfter økonomien, så den matcher målsætningen, siger Jan Pytlick.

Nu er du så til mænd igen efter 22 år blandt kvinder!

- Hæhæ. Det kan også godt være, at dansk damehåndbold har fået nok af Jan Pytlick, der til gengæld også trænger til at prøve noget nyt. Det bliver fedt, siger Jan Pytlick.

Der var bud efter ham fra et tjekkisk kvindehold, men ellers lagde corona en dæmper på alt. Når han nu afløser Kasper Christensen i SønderjyskE, er det formentlig led i en mindre dansk trænerkabale. Kasper Christensen havde kontrakt i yderligere en sæson, men har meldt ud, at han fra 2021 også skifter ’køn’ og skal stå i spidsen for Herning-Ikasts kvinder.

Det er et godt gæt, at han efter at være løst i Sønderborg starter allerede fra den kommende sæson og erstatter Mathias Madsen, der har luftet sin utilfredshed med klubbens muligheder bl.a. i forbindelse med salget af profilen Jeanett Kristiansen.

Det var netop Mathias Madsen, Jeanett Kristiansen og Herning-Ikast, der sænkede Jan Pytlick og Odense i pokalfinalen, så fyresedlen faldt få dage senere.

53-årige Jan Pytlick er klar til en ny tur i manegen og har nok at se til.

- Min søn kommer ud nu. Han er lige blevet student, så jeg bliver nødt til at løbe.

Vi ønsker til lykke til både far og søn!

