Pytlicks afløser fundet

Se også: Tv-vært skifter til konkurrenten

Ulrik Kirkely er den nye cheftræner i Odense Håndbold.

Klubben fyrede kort før nytår Jan Pytlick, hvorefter assistenterne Karen Brødsgaard og Kristian Danielsen overtog styringen.

En stribe nøglespillere blev i januar opsagt forud for næste sæson, samtidig med at klubben jagtede en ny cheftræner, der matchede strategi og ambitioner i den fynske klub.

Nu er han fundet i skikkelse af den erfarne Ulrik Kirkely, som Odense Håndbold har indgået en fireårig aftale med. Det meddeler klubben i en pressemeddelelse.

- Ulrik kommer med stor international erfaring og har gode håndboldfaglige og ledelsesmæssige kompetencer.

- Vi er overbeviste om, at han sammen med det nuværende trænerteam - Karen Brødsgaard og Kristian Danielsen - er den rigtige til at løfte Odense Håndbold til næste niveau, siger direktør Lars Peter Hermansen i en pressemeddelelse fra klubben.

Ulrik Kirkely har tidligere været både klub- og landstræner på både dame- og herresiden. Han har senest trænet det japanske kvindelandshold, som han har ledet siden 2017.

- Efter mere end fire år i Japan er jeg glad og stolt over at få muligheden for at blive cheftræner for Odense Håndbold i næste sæson.

- Odense Håndbolds potentiale er kæmpestort, og klubbens og mine ambitioner passer rigtig godt sammen, siger 48-årige Ulrik Kirkely, der tiltræder i Odense 1. september i år.

Ulrik Kirkely var inden landstrænerjobbet i Japan assistent i Odense for Jan Pytlick. Nu bliver han altså manden, der erstatter Pytlick.

Ny landstræner: Det er synd for min søster