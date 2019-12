Pytlicks afløser: - Jeg er følelsesramt

ODENSE (Ekstra Bladet): Hun har vundet to gange OL-guld i 2000 og 2004 og blev europamester i overlegen stil på hjemmebane i Aarhus i 2002. Med Jan Pytlick som træner!

Nu skal 41-årige Karen Brødsgaard stå på egne ben, efter at manden, der hentede hende til Odense som assistent, mandag blev fyret på advokatgråt Odense-papir.

- Der er ingen tvivl om, at jeg er følelsesramt i dag. Jeg har arbejdet utroligt mange år sammen med Jan, og vi har været et fantastisk team. Klubben har taget et valg, jamen sådan er det jo i vores branche. Jeg har også sagt til Jan, at Kristian Danielsen og jeg kommer til at stå for det samme som hidtil, siger Karen Brødsgaard om det rent håndboldfaglige.

Til gengæld kan fyringen måske ruske op i en ramt spillertrup.

- Måske kommer der noget nyt ud af denne situation, og det håber vi selvfølgelig på, vi kan bygge op blandt pigerne, siger Karen Brødsgaard.

- Klubben mener, det her kan være løsningen, og det kan vi ikke gøre så meget ved. Og Jan er med på den. Det er også Jans egen beslutning, understreger hun.

Har du ladet tårerne løbe?

- Jeg vil sige, at jeg har gået en rigtig lang tur, hvor tankerne fløj rundt. Det tager nok lige nogle dage at få det til at sætte sig. Kristian og jeg skal finde vores roller.

Karen Brødsgaard var ikke ligefrem i jubelhumør på en sørgelig dag i Odense. Foto: Tim K. Jensen/Ritzau Scanpix

Karen Brødsgaard var ikke det store talent. Det siger hun selv. Men hun var en fighter og en vinder, der også høstede fem DM-guldmedaljer med Viborg. Hvis eksemplets magt kan noget, må hun være en inspiration for Stine Jørgensen og Co.

Som træner har hun selv prøvet fyresedlen i bundproppen Aalborg EH, og så har hun minsandten være herretræner i Sverige – assistent i Allingsås og cheftræner for klubbens andethold i den næstbedste svenske liga.

Kan du forklare, hvorfor spillere – eksempelvis Stine Jørgensen – ikke fungerer lige for øjeblikket?

- Hvis jeg havde nøglen, så havde jeg brugt den. Jeg har ikke løsningerne. Men det bliver fortsat sådan, at dem, der træner bedst, spiller. Det bliver vi ved med. Vi vil også arbejde med de samme ting i forsvaret. Vi kommer ikke til at ændre en masse ting. Det handler om at blive stabile – og om at vove og turde, siger Karen Brødsgaard.

Hun blev først informeret et par timer inden, den officielle melding blev lampet ud på pressemødet på advokatkontoret i Odenses centrum.

- Jeg fik lidt betænkningstid. Jeg bakker altid min cheftræner op, og qua at dette også er Jans egen beslutning, så bakker jeg op om den. Jeg har talt med ham på telefon. Han står bag denne beslutning, understreger Karen Brødsgaard.

- Jeg har et godt venskab med Jan, så derfor rammer det mig dybt.

Hun peger på, at endnu en kikset slutrunde for landsholdet kan have ramt hårdere, end man tror.

- Der har været mange rutsjebaneture for de landsholdsspillere, der har været afsted i december. Man vinder, taber, vinder og taber og kommer hjem til klubholdet, og man skal lige finde hinanden igen.

- Vi skal finde ud af, hvad det er, der ikke fungerer. Vi skal have fundet nøglerne, så vi undgår at sejle op og ned hele tiden. Vi er dygtige håndboldspillere, men vores bundniveau skal op. Det er det, det handler om, siger hun.

BLÅ BOG: Jan Pytlick Jan Pytlick er færdig som cheftræner i Odense Håndbold, som søndag tabte pokalfinalen til rivalen Herning-Ikast. Læs mere om Jan Pytlick her: Navn: Jan Pytlick. Født: 5. juni 1967 (52 år). Bopæl: Thurø ved Svendborg. Uddannelse: Murer. Aktiv karriere: Stoppede allerede som 19-årig på grund af en skulderskade. Trænerkarriere: 1991-1995: GOG (kvinder). 1995-1997: Team Esbjerg (herrer). 1997-1998: GOG (herrer). 1998-2005: Kvindelandsholdet. 2006-marts 2007: GOG (kvinder). 2007 til december 2014: Kvindelandsholdet. 2015-2016: Konsulent for WHC Vardar Skopje. 2016-2019: Cheftræner i HC Odense (nuværende Odense Håndbold). Meritter med landsholdet: OL: Guld i 2000 og 2004. EM: Guld i 2002, sølv i 1998 og 2004. VM: Bronze i 2013. Vis mere Luk

Se også: Enig i egen fyring

Se også: Pytlick fyret efter pokalfiasko