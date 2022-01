Pytlicks klare opfordring til Nikolaj: Spar stjernerne

Det er mildest talt en interessant situation, landstræner Nikolaj Jacobsen står i forud for kampen mod Frankrig onsdag aften i Budapest.

Semifinalen fredag er sikret, og man aner ikke, om det bliver Sverige eller Spanien, der venter. Tirsdag blev det afgjort, at det i hvert fald ikke bliver Norge.

Hvad Jacobsen ved er, at Frankrigs olympiske mestre venter onsdag, og Karabatic og co. kommer brasende med alle deres talenter og kræfter. For taber de, risikerer de, at Island suser indenom og napper andenpladsen i gruppen.

Han ved også, at Mathias Gidsel stadig er lidt øm i ribbenene, at han spillede noget nær fuld tid mod Holland og vil være så dejlig at have frisk i en EM-semifinale. I øvrigt ligesom Magnus Saugstrup i forsvaret.

Ekstra Bladets EM-ekspert, Jan Pytlick, tøver ikke mange sekunder, da han bliver spurgt til situationen.

- Jeg ville spare Gidsel. Og Saugstrup.

- Vi så i OL-finalen, hvor godt Nikola Karabatic havde fat i ham. Han havde fuldstændig styr på ham. Kan han det igen? Og skal man så slide på Gidsel i den duel, spørger han med reference til Danmarks nederlag i Tokyo i august.

Antonsen kan være guld værd

- Saugstrup skal bære meget i semifinalen og forhåbentlig også finalen. Så jeg ville bestemt også overveje at spare ham mod Frankrig.

- Og så ville jeg bringe René Antonsen i spil. Han har fysikken til at matche franskmændene, kommer det fra Pytlick.

Men som landstræner ville Pytlick gøre mere end det. For der er én ting, der nager, og som det er meget vigtigt at få styr på inden semifinalen. Jacob Holm.

Foto: Jens Dresling

Backen med det halvlange garn og de ellers så velkendte gennembrud, der har været en mangelvare i Ungarn. I hvert fald indtil videre.

- Jacob Holm kæmper med tingene. Det er sådan lidt…argh! Tidligere har han været en vigtig faktor, men det er altså bekymrende, at han i år lige mangler det sidste, siger Jan Pytlick.

- Han virker uskarp, men han er typen, der lige pludselig kan ramme dagen, og så laver han seks-syv mål. Men jo flere kampe der går, hvor han ikke rammer den, jo mere stresset og hektisk kan det gå hen og blive.

'Vi mangler venstre side'

- Og lykkes tingene ikke for ham, så ser det dårligt ud. Omvendt har han en stærk psyke og bliver bare ved, siger Pytlick og understreger, at det er Holms hurtige fødder, Nikolaj Jacobsen gerne vil have i gang.

- For der skal skabes mand mod mand-situationer. Vi har Gidsel, der jo er vanvittigt spillende. Men vi mangler venstre side, hvor Mikkel er dygtig men ikke hurtig på fødderne. Vi mangler Holm, siger Pytlick og henviser til, at Mads Mensah og Rasmus Lauge også mangler at levere en brandkamp i offensiven.

Jan Pytlick er Ekstra Bladets ekspert under EM-slutrunden i herrehåndbold. Foto: Jonathan Damslund

Jan Pytlick ryster ikke unødigt meget over at skulle bryde rytmen i truppen ved at spare nogle spillere.

- Det er klart, at skifter man for meget ud, går det ud over balancen på holdet. Vi så det efter kampen mod Nordmakedonien (hvor flere spillere blev sparet, red.), hvor nogle spillere skulle bruge tid på at komme i gang mod Island, siger han.

'Jeg ville have været mere nervøs'

Netop mod Nordmakedonien sad både Mathias Gidsel og Magnus Saugstrup ude.

- Men det er en meget rutineret trup. Nikolaj og spillerne ved, hvad man kan. De har prøvet så meget og stået i de her store kampe før.

- Jeg havde nok været mere nervøs i min tid som landstræner, kommer det.

Han har egentlig ingen bekymringer om selve resultatet mod franskmændene.

- Det betyder ikke så meget, om de vinder eller taber. De har prøvet så meget. Og nogle gange har man også brug for at få et rap over nallerne. Det gør sgu ikke altid noget, at man taber en kamp. De ved, at de er i semifinalen.