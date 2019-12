Pytlicks ’landshold’ smadret af glubske nordmænd

HOLSTEBRO (Ekstra Bladet): Jan Pytlick kiggede på armbåndsuret og tørrede sig hurtigt under næsen. Vantro! Cheftræneren kunne allerede ved pausen kigge op på tavlen og konstatere, at hans dyrt indkøbte Odense-kvindskab var bagud med ikke færre end 11 mål – og ovenikøbet med en spiller i straffeboksen!

Bagud 9-20!

Odense Håndbold har vel et budget på den pæne side af ti mio. kroner og er sammen med Team Esbjerg ligaens lønførende hold, men INTET hang sammen i pokalfinalen mod Herning Ikast Håndbold, der vandt pokalfinalen på ren paradekørsel efter pausen med 33-25.

Fynboerne med de seks danske landsholdsspillere plus bobleren Nadia Offendal blev brutalt slagtet af de midtjyske ulvinder anført af et kobbel glubske nordmænd, der angreb kampen med ild i øjnene og med dødsforagt kastede sig ind i det orangeblusede forsvar i gennembrud, kontraer eller simpelt hen bare spillede sig til gode skud og pløkkede dem ind.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Hverken en hollandsk verdensmester, Tess Wester, eller en dansk klassemålmand, Althea Reinhardt, kunne stille noget op. Boldene suste bare ind i en lind strøm, når de nåede ind til Vilde Ingeborg Johansen på stregen eller blev smadret afsted fra en bagkæde bestående af andre viltre nordmænd som Stine Skogrand, Helene Fauske og Tonje Løseth.

De fire plus en femte nordmand, Jeanett Kristiansen, hamrede alene 17 af Herning Ikasts 20 scoringer ind før pausen. Nok også et meget passende billede på, hvad det er, de nordmænd er lavet af – og hvad danske topspillere tilsvarende består af.

Jan Pytlick fik vist ikke andet ud af at kigge på klokken end en simpel konstatering af, at den kamp VAR tabt allerede på de første 30 minutter. Hvad skal man stille op med sit hold i en pause, hvor spillerne vantro skulle forsøge at hive sig selv op til dåd i de næste 30 ubehagelige minutter.

Læg så lige oveni, at veteranen Sabine Englert stod med tæt på 50 procent i redninger, at Odense præsterede at bumme to straffekast, da Nycke Groot – helt væk fra lørdagens standard – tabte en bold ud af næven, og Nadia Offendal senere skød rent over tværstangen fra syv meter.

Jan Pytlick måtte allerede efter 21 minutter tage sin anden time-out ved stillingen 8-15. Måske er hans egen stilling også snart ledig i en storsatsende klub, der endnu intet har vundet i den tidligere landstræners snart fjerde sæson blandt danske landsholdsspillere og fynske rigmænd – formentlig tæt på at være blottet for tålmodighed med de manglende resultater og det knirkende tomme pokalskab.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Odense førte endda 3-1 og var med til 5-5, men så gik alt i grus for fynboerne i en kamp, hvor der var vilje og gejst til forskel. I dén grad!

Og okay! Midtjyderne spillede sateme også godt, den skal de have.

Odense halede tre ind umiddelbart efter pausen, men det var pudder på en helt igennem dårlig kage. Stine Jørgensen lavede fejl og turde efterhånden slet ikke skyde, selv om hullerne var der, og en profil som Nathalie Hagman blomstrer på fløjen uden større tro på succes.

Freja Cohrt brændte fuldstændig fri i kontra, og sådan kan man blive ved. Det funker bare ikke for det fynske hold, der fik en grum lektion – og alt andet end et plaster på såret for de danske landsholdsspillere efter det katastrofale VM i Japan.

38-årige Sabine Englert blev ved med at tage bolde, men blev skudt hårdt i sænk af Nycke Groot umiddelbart efter, at Tonje Løseth havde ramt Althea Reinhardt hårdt i ansigtet. Tyskeren rejste sig og leverede en enkelt parade, inden hun kortvarigt lod sig udskifte med Jessica Ryde – for så at vende tilbage til valpladsen. Med en redningsprocent på 45 på det tidspunkt…

Jan Pytlick forsøgte sig med syv mod seks-spil og rent indianerforsvar, men midtjyderne red sikkert sejren hjem til en velfortjent fest. Spørgsmålet er, om Jan Pytlick skal til at orientere sig om jobmulighederne i den nærmeste fremtid!

