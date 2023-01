Pytlicks tropper fik tæsk igen

Jan Pytlick har ført Danmark til olympisk guld i kvindehåndbold, men han har mere end svært ved at få Saudi-Arabien til at markere sig på øverste niveau hos mændene.

Lørdag aften fik saudiaraberne en ny omgang klø, da Frankrigs olympiske mestre uden at spille sig ud vandt med de overlegne cifre 41-23 og nu står noteret for to sejre i to kampe.

Dermed har Pytlick og Saudi-Arabien et målunderskud på 32 mål efter de to første gruppekampe ved VM-slutrunden, og alt peger i retning af endnu en afklapsning, når holdet møder de polske VM-værter i den sidste gruppekamp.

I optakten til VM tabte Saudi-Arabien med henholdsvis 27 og 16 mål i to testkampe mod Danmark i sidste uge.

Det mest opløftende for Pytlick og co. var, at holdet i perioder af opgøret mod Frankrig formåede at spille med et nogenlunde tempo i angrebsspillet, mens målvogter Amro Mohammed trods cifrene fremstod som sit holds nok stærkeste kort i defensiven.

Efter en hæderlig start på anden halvleg svigtede saudiarabernes koncentration, da energien slap op, og så gik det fra grimt til værre på måltavlen efter en række nemme kontramål.

Franskmændene tillod sig at spare stjernen Nikola Karabatic gennem næsten hele opgøret.