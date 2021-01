'Qatar kan ikke bringe mit pis i kog'

KAIRO (Ekstra Bladet): Henrik Møllgaard vil ikke pege fingre af de spillere, der lader sig købe til Qatars landshold, men:

- Jeg har i den grad noget mod reglerne, som tillader det. Det er jo håbløst. Det bør ikke være så nemt, at bare fordi, man har penge, kan man skaffe sig det landshold, man gerne vil have. Men at folk tager imod penge, har jeg intet problem med. Hvis de på den måde kan skabe sig en landsholdskarriere, kan det ikke bringe mit pis i kog.

Den store forsvarsspiller tjente selv en skilling i 2014, da han blev lejet af Lekhwiya og opholdt sig i Doha i tre en halv uge. Klubberne hentede spillere ind i bundter, og Henrik Møllgaard nåede at deltage i hele tre slutspil.

Men blåstempler spillerne ikke Qatar som nation?

- Mmmm. Det synes jeg er at blande pærer og bananer. Forholdene dernede er for langt størstedelen af befolkningen ganske forfærdelige, men jeg synes ikke, det nødvendigvis skal blandes ind i, at der står en franskmand, der ikke kan få flere landskampe og siger ja til 100.000 euro for at stille op for Qatar og dermed komme med til tre-fire slutrunder og spare op til en tilværelse efter håndbold.

Du var selv dernede i 2014. Hvordan var det?

- Det var rent faktisk et fantastisk indblik i en anden håndboldverden, der fungerer helt anderledes, end vi kender det herhjemme. Det var sjovt at opleve.

Der fulgte vel en ordentlig check med?

- Altså, det er ikke noget, der har flyttet på mit boliglån. Det kostede også noget, at jeg tog familien med. Jeg brugte to tredjedele af min ferie på det.

Henrik Møllgaard fik et fint forhold til den tunesisk fødte stregspiller Youssef Benali, 33, der sluttede sig til truppen før kamp tre.

- Jeg spillede sammen med ham dengang, og jeg har også spillet mod ham i Frankrig, da han var i Ivry. Han er dygtig og et godt billede på deres fysik, vildskab og aggressivitet.

Er han god mod dyr?

- Han var en fantastisk holdkammerat og en af dem, der tog sig af mig og med ud, han hyggede lidt og slæbte mig med ind i den gamle bydel. Han er virkelig en god fyr, som jeg også har haft en smule kontakt til siden. Vi skriver stadig lidt og snakkede, når vi rendte på hinanden i Paris.

