Rammer bunden totalt: Stjernen er HELT væk

Sandra Toft strålede i buret, da Tyskland desværre snuppede det hele i et nervepirrende VM-drama med cifrene 26-25.

Desværre for Toft ramte holdets bærende spillere slet ikke dagsformen, hvor især stjernen Anne Mette Hansen var HELT væk, Stine Jørgensen brændte igen straffe og fire andre store chancer. Forsvaret holdt nogenlunde stand, men offensivt… Det er fand’me ikke godt.

Karakterer: Danmark - Tyskland Genialt 6 Sandra Toft Keeperen gjorde alt for at løfte sit hold. Selv helt fri skud pillede hun, men 18 redninger var ikke nok til at få point. Foto: DHF Uden for bedømmelse UB Althea Reinhardt Var kun på banen ved straffekast. Foto: DHF Uden for bedømmelse UB Stine Bodholt Kom ikke på banen. Foto: DHF Lige bestået 2 Kathrine Heindahl Åbnede kampen med en kæmpe afbrænder. Smed senere bolden væk i overtal. Det var ikke hendes aften i Kumakoto. Foto: DHF Pengene værd 3 Sarah Iversen Scorede sikkert på sine muligheder, men var noget udfordret i forsvaret, hvor hun flere gange blev tørret. Foto: DHF Uden for bedømmelse UB Lærke Nolsøe Kom ikke på banen. Foto: DHF Lige bestået 2 Trine Østergaard Blot en enkelt scoring på tre forsøg er langt under middel for den ellers så sikre fløj. Foto: DHF God 4 Freja Cohrt Den fynske fløj bliver ved med at imponere. Scorede tre mål på fire forsøg. Det er godkendt. Foto: DHF Pengene værd 3 Simone Böhme Noget anonym kamp af højrefløjen, som mest blev en boldflytter. Scorede på den mulighed, hun fik. Foto: DHF Ringe 1 Stine Jørgensen Anføreren havde enkelte gode udspil til fløjen. Resten var noget makværk med brændte skud og elementære gribe-kastefejl. Foto: DHF Skift sport 0 Anne Mette Hansen Man kunne stort set fornemme i første angreb, at det ikke ville blive hendes kamp. Overtændt og uden kontrol over sine aktioner. Foto: DHF God 4 Line Haugsted Begyndte overraskende på bænken. Men da hun kom ind, fik hun stabiliseret forsvaret. Brændte mulighed i kontra. Foto: DHF God 4 Kristina Jørgensen Det unge stjernefrø tog et kæmpe ansvar i begge ender af banen. Enkelte afbrændere undervejs trækker ned. Foto: DHF Pengene værd 3 Mie Højlund Der sker noget, når den lynhurtige spiller går i aktion. Desværre var alt ikke lige vellykket. Foto: DHF Pengene værd 3 Lotte Grigel Var kun kort tid på banen. Men blev med held brugt som straffekastskytte. Foto: DHF Ringe 1 Louise Burgaard Der var masser af vilje, men desværre også masser af fejl. Hun var en dyr kvinde i første halvleg. Foto: DHF Pengene værd 3 Klavs Bruun Jørgensen Flere af hans spillere var ikke mentalt klar til kampen. Blev ved med lede efter løsninger, men forgæves. Foto: DHF

