Randers HK præsenterer ny træner

For knap tre uger siden blev det en kendsgerning, at Niels Agesen stopper som træner for Randers HK allerede til sommer, og nu har den kronjyske klub fundet afløseren i skikkelse af Ole Bitsch.

Han er ansat på en toårig kontrakt med gensidig aftale om mulighed for forlængelse, oplyser Randers HK i en pressemeddelelse.

Direktør Peter Skrubbeltrang vurderer, at Ole Bitsch har den rette blanding af håndboldfaglighed, ledermæssige og menneskelige kompetencer for at begå sig i jobbet.

- I samtalerne med Ole har det været helt tydeligt, at vi vil det samme. Ole har et ekstremt godt ry i håndboldkredse, og hans stærke relationskompetencer og empatiske ledelsesstil er helt klart noget af det, vi har fokuseret på i ansættelsen.

- Ole er en holdspiller og er rigtig dygtig til at få både holdet og folkene omkring holdet til at 'spille sammen' og yde ekstra. Det var et stærkt felt af ansøgere, vi var i dialog med, men vi var ikke i tvivl om, at Ole er det helt rigtige match.

Bitsch har før været ansat i klubben. Han var i 2011/12-sæsonen assistenttræner og med til at vinde DM-guld. Desuden har han været herretræner i Randers HH.

- Da Randers HK rettede henvendelse, var jeg aldrig i tvivl om, at det var det rigtige match for mig.

- De idéer og tanker, som klubben præsenterede for mig om fremtidens opbygning af håndbolden i byen, passer perfekt på min trænerprofil, hvor udvikling og resultater går hånd i hånd, siger Ole Bitsch.

Randers blev nummer 11 i grundspillet i denne sæson og er nu en del af nedrykningsspillet med Niels Agesen ved roret.

Han skal efter sommerferien være træner for herrerne i Mors-Thy.

