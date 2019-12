Rasende og ked af det: Men tavs om fremtiden

KUMAMOTO (Ekstra Bladet): Egentlig ville han nok helst have været et helt andet sted i verden end i hallen i Kumamoto, hvor den danske presse ventede på at høre, om han går, eller om han bliver.

Klavs Bruun fortsætter som landstræner. Det er den korte version. Måske havde han sagt noget andet, hvis han ikke havde nået at drikke en øl og havde fået pulsen ned, inden han stillede sig op foran de danske journalister.

Det uafgjorte resultat mod Serbien og dermed det bratte farvel til både VM og en OL-kvalifikation, havde sat sig dybt hos landstræneren.

- Jeg har ikke så meget at sige. Jeg er ekstremt skuffet, rasende og ked af det.

- Slutresultatet bliver en niendeplads. Hvordan gør du så turneringen op?

- Det kan jeg ikke. Det kan jeg simpelthen ikke. Jeg har alle de følelser, man kan have som er rimeligt negative. Vi kan stå herfra og til nytårsaften og ævle om, at vi har flyttet os. Når jeg kommer på afstand af det, og kan se alle nuancerne, kan jeg måske godt se noget positivt, men det kan jeg ikke bruge til en skid nu. Ikke en flyvende fis.

- Hvordan ser det ud med din fremtid? Får det her resultat nogen konsekvenser?

- Heldigvis nåede jeg at drikke en øl, inden jeg kom herud, så det venter vi med.

- Betyder det, at du er i tvivl om, hvorvidt du skal fortsætte?

- Vi gør, som vi plejer. Vi drøfter tingene med forbundet bagefter, og så tager vi det stille og roligt derfra.

- Kan du forklare den dårlige start på kampen?

- De vælger at gå højt på Anne Mette Hansen, og det havde vi svært ved at få løst. Desuden brænder vi meget, meget store chancer. Og så vidste vi godt, at det er et svært hold at spille imod.

- Men jeg synes, vi stille og roligt får rettet det til, og vi kommer tilbage. Der var mange ting, der var rigtig fint, og vi har det i vores egne hænder igen og er i overtal. Men der har vi saftsuseme ikke været skarpe.

- Et det koncentrationen, der svigter?

- Jeg tænker, det er nogen andre ting.

- Hvad var aftalen omkring deres sidste angreb?

Det var, at vi skule pakke indad og lade fløjene gå, og det fik vi ikke gjort. Vi vidste godt, hvad de generelt ville med deres syv mod seks, og derfor er jeg ekstremt skuffet over, at vi giver dem det sidste mål inde fra midten.

- Hvad var planen med jeres sidste angreb?

- Det var at spille syv mod seks. Deres forsvar bliver alligevel liggende fremme, og der må jeg sige, at vi generelt er for dårlige til at reagere, når vores modstandere gør noget, som vi ikke lige forventer.

- I forhold til sidste år har i denne gang været med i samtlige kampe, og kampen mod Serbien var tredje kamp, hvor i havde muligheden for at afgøre det. Hvad tilskriver du, at det lige er det sidste, i mangler?

- Jeg kan godt fyre nogen floskler af, men vi kommer næsten skidt ud af det hver gang. Vi mangler troen på, at vi godt kan det her og ikke pisser helt almindelige bolde direkte ud over sidelinjen. Det bliver vi jo ved med. Desværre, siger Klavs Bruun.

