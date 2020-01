Rasende spillere: Vi pisser det selv væk

Niklas Landin vendte tilbage til truppen – blot for at blive kylet ud, da Danmark tabte til Gudmundur Gudmundsson og Island

MALMØ (Ekstra Bladet): Der var rødt overalt i Malmö Arena med 7000 kampklare og larmende danske fans på lægterne. De sidste 18 minutter var der desværre 7001 danske tilskuere…

Niklas Landin blev kylet ud, da han hægtede Olafur Andres Gudmundsson i en islandsk kontra. Kaptajnen var pænt uden for eget matrikelnummer, gik først efter den hoppende bold, tøvede så – og endte med at røre islændingen med en hofte, et knæ eller begge dele.

De montenegrinske dommer gik til tv-monitoren og tøvede ikke. Ud af klappen med målmanden, der netop havde rejst sig fra sygesengen og kun blev sendt i aktion, fordi Jannick Green ikke fik fat i en bold.

Magnus Saugstrup, Johan Hansen, Mikkel Hansen og Niklas Landin med Henrik Møllgaard i baggrunden forlader skuffede banen efter det lidt chokerende nederlag til Island. Foto: Lars Poulsen

Sammenlagt seks danske redninger i EM-åbneren var ikke nok, og Danmark tabte forbløffende for mange og knap så overraskende for spillerne selv 30-31 til en flok blodtørstige islændinge.

- Der var kontakt, jeg mistede balancen. Niklas tøvede, fordi jeg lod bolden hoppe en ekstra gang, idet jeg ikke fik fat i den første gang. Han gik efter bolden, og det var ikke en farlig situation, men der er kontakt, og så er reglerne vist helt klare, siger Andres siger Olafur Andres Gudmundsson efter kampen.

Niklas Landin dukkers aldrig op. Målmanden blev sendt til dopingkontrol, men der var ingen brok i den danske lejr over de montenegrinske dommere i den situation. Det var der i en lang række andre tilfælde – eksempelvis da Michael Damgaard helt fri med få sekunder tilbage blev fløjtet tilbage til et frugtesløst frikast.

Magnus Saugstrup og René Toft Hansen i heftig infight med bl.a. Aron Palmarsson, der var kampens helt store oplevelse. Barcelona-stjernen gjorde stort set, hvad der passede ham, scorede ti og levere et hav af assister. Foto: Lars Poulsen

- Der er ikke meget at sige. Jeg har ingen anelse om, hvad han fløjter for. Jeg er rasende stadig væk, men det er nok bedst, jeg ikke kommenterer dommerne. Vi kunne også bare have bragt os foran med fem inden, og så havde den sidste situation været ligegyldig, siger en meget ordknap Michael Damgaard.

- Vi må kigge indad, siger lollikken, og den kommentar deler han med flertallet af de danske spillere.

Den her fik Jannick Green heller ikke fat i. Foto: Lars Poulsen

- Det er noget værre lort! Vi spiller skidt, og når vi har momentum, smider vi bolden væk, siger Jannick Green. Klokket for sølle to redninger kan han sagtens finde plads til personlig forbedring også.

- Jeg kan nemt finde et par bolde, jeg burde have plukket. Jeg er bestemt ikke stolt af min indsats, men sådan er det desværre nogle dage. Jeg får ikke hjulpet forsvaret, så hele fornemmelsen af, om vi står godt eller skidt, bliver anderledes.

I kan risikere ikke at gå videre. Er det en tanke, du ikke VIL eller KAN tænke?

- Den er vi nødt til at forholde os til. Hvis vi ikke spiller bedre, så er det heller ikke sikkert, vi har fortjent at komme videre. Men det vil eddermame være en streg i regningen, for vi har stadig store planer for dette mesterskab, siger Jannick Green.

Mikkel Hansen bombede lystigt løs før pausen, styrede også dele af offensiven efter pausen – men lavede et satset og kikset indspil ved 29-29. Det blev dyrt.

Henrik Møllgaard scorede tre gange fra fløjen og en gang i en kontra, men forsvarsklippen kunne ikke forhindre Island i at give Danmark en endog meget svær EM-start. Foto: Lars Poulsen

- Jeg er træt af at tabe, siger en skuffet Henrik Møllgaard.

Er du bekymret nu?

- Det ved jeg ikke, om jeg er. Nej! Men hvis vi taber den næste, bliver jeg da helt anderledes bekymret for vores forfatning. Vi vidste, det ville blive skide svært, og så forventer jeg også, at alle samler handsken op og så giver den en over nakken på mandag. Ikke fordi, der var mangel på indstilling, men vi mødte et godt hold, som var godt forberedt. Nu øjner Ungarn jo en chance for at splitte det hele ad.

Henrik Møllgaard blev brugt på fløjen, fordi Magnus Landin ikke aktuelt kan spille og dække af på den ’lange’ udskiftning. Det gjorde han fornemt, men det var brødløs kunst til sidst.

- Vi skal da hjem og snakke, og så skal vi være dygtigere, når vi har chancen for at afgøre kampen. Det er jo der, vi pisser det væk i dag, da vi har et par muligheder for at gå foran med tre i anden halvleg, og ender så i stedet med at tabe en periode 1-6. Det er der ikke mange landshold, der kan holde til.

- Det, vi var rigtigt dygtige til i 2019, var jo netop at slå til, når de andre slap grebet en smule igen. Det er vi trætte af. Vi kan ikke tage ret mange ting med, nu skal vi bare jagte et resultat, vi har ikke fået alle spillere i gang – og vi har ikke fået en god start på EM!

Så er der ikke råd til flere nedture, Danmark!

