Raser over Barcelona-præsidents brøler

Tidligere Kolding-profil er blevet midtpunkt i tysk/spansk skænderi, og Joan Laporta måtte sende mand i byen for sige undskyld

Der er godt riv i de diplomatiske manøvrer i FC Barcelona, hvor klubbens mægtige præsident, Joan Laporta, har kvajet sig noget så eftertrykkeligt.

Juristen er ellers om nogen opdraget til at følge reglerne for færdsel på bonede gulve, men i fredags kiksede det totalt, og nu har sagføreren for alvor sat brand i en tysk topklub.

Joan Laporta lancerede nemlig, at håndboldafdelingen – med Casper U. Mortensen i truppen – fra næste sæson skal have den tidligere Kolding-træner Carlos Ortega til at styre de klistrede løjer i Palau Blaugrana.

Der er dog et problem. Et pænt stort ét: FC Barcelona har end ikke afgivet et bud til trænerens tyske klub Hannover-Burgdorf, hvor Carlos Ortega også er på kontrakt i den kommende sæson.

Forleden dummede Laporta sig også eftertrykkeligt, da han påstod, at Ronald Koeman havde været på hospitalet med et angstanfald.

Den tyske direktør Sven-Sören Christophersen er pænt irriteret over cataloniernes færdigheder ud i transfer-diplomati, og mens der nok ikke hersker megen tvivl om, at den tidligere Kolding-coach lander i drømmeklubben – så kan man måske forestille sig, at transferen får et par skru opad.

Når parterne når så langt…

Foreløbig har FC Barcelona måttet sige undskyld for præsident Laportas lapsus i fredags. Klubbens håndbold-manager, den tidligere storspiller Xavier O’Callaghan, måtte gribe mobilos og ringe til sin tyske kollega i Hannover og stikke en entschuldigung.

Men stadig uden at komme med et officielt bud på træneren.

Carlos Ortega er det ombejlede midtpunkt i den spansk-tyske tvist. Denb 49-årige spanier spillede selv 11 sæsoner i FC Barcelona og vandt alt - i 2016 blev han hentet til Kolding-København i en enkelt sæson som cheftræner. Foto: Swen Pfrtner/AP/Ritzau Scanpix

- Vi var irriterede og overraskede over fremgangsmåden, siger Sven-Sören Christophersen til mediet Sportbuzzer.

Hannover-Burgdorf, hvor Casper U. Mortensen tidligere spillede sammen med hjemvendte Morten Olsen, spiller torsdag tysk pokalsemifinale, og om alt går vel, kan klubben sikre sig en europæisk billet i løbet af denne uge. Al unødig støj frabedes derfor bestemt og uvenligt i klubben, der har landsholdsfløjen Johan Hansen i staben.

- Nej, han kom ikke med et tilbud. Han undskyldte ene og alene for klubbens useriøse fremgangsmåde, siger Hannover-bossen til Sportbuzzer og fortsætter:

- Vi holder os til vores tidsplan og kommunikerer seriøst. Det forventer vi også fra den anden side, lyder stikpillen i retning mod FC Barcelona.

Joan Laporta brillerede i øvrigt ved at fyre klub-legenden David Barrufet samme aften, FC Barcelona kvalificerede sig til Champions Leagues Final 4 i Køln. Den tidligere stjernemålmand fik beskeden på vej ned til omklædningsrummet, hvor han på vanlig vis gik ned for at lykønske spillerne - i stedet brød han sammen i tårer.

- De har fyret mig efter 37 år, sagde han til de lamslåede spillere.

David Barrufet spillede for klubben i 22 år og var i den sportslige ledelse de næste 15, indtil han brutalt i sidste uge blev afløst af Xavier O'Callaghan, der altså har fået sin debut i jobbet med at lære at sige undskyld på tysk...