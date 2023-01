Raser over corona-regler: VM-stjerner vil gå rettens vej

Der er ikke længe til, at VM i håndbold skydes i gang.

Men inden turneringsstart er det ikke håndbold, der er på dagsordenen. Derimod er det Det Internationale Håndboldforbunds krav om at spillerne skal lade sig coronateste, som har sat sindene i kog.

Og det får nu den islandske landsholdsmålmand Björgvin Pall Gustavsson til at sende en officiel klage.

Det skriver han på Twitter, hvor han deler klagen.

Vil gå rettens vej

I opslaget - som også flere andre håndboldspillere står bag - skriver islændingen, at 'turneringsreglerne er strengere end de eksisterende regler i de respektive lande'.

'Spillerne, der bliver sendt i isolation under VM, vil potentielt søge deres rettigheder ved en domstol. Spillerne er klar over, at de til hver en tid kan bryde deres isolation eller nægte at blive testet'.

Han skriver desuden, at reglerne kan være i strid med grundlæggende menneskerettigheder og potentielt kan krænke sportsudøvernes 'beskyttelse af frihed og privatliv samt friheden til at arbejde'.

Krads kritik

Siden det kom frem, at Det Internationale Håndboldforbund kræver, at spillerne skal lade sig coronateste, har det regnet med kritik.

Den danske landsholdsstjerne Mathias Gidsel sagde i går til Ekstra Bladet, at reglerne er 'megafrustrerende'.

- Samfundet er jo totalt åbent, men så må vi være 20 mand, der går direkte i omklædningsrummet, fordi vi kun kan frygte en positiv test og få vores drøm knust. Det er lidt til grin, at vi ikke kan være der for fansene.