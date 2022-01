Raser over medaljer: - Det er bullshit

Frankrigs OL-guldvindere anede ikke, hvad de skulle tro, da de fik overrakt deres medaljer for at tabe bronzekampen til Danmark

Et mindesmærke.

Sådan beskrev det europæiske håndboldforbund selv det medaljesæt, man tilbage i efteråret præsenterede som en gave til det hold, der skulle blive nummer fire ved det forestående EM i herrehåndbold.

Det lignede nu en medalje. Fuldstændig som guld, sølv og bronze - bare...til nummer fire. Og så lignede det i øvrigt pap. Glinsende pap.

Og modtagerne: Frankrig. Frankrig, der for et halvt år siden vandt OL-guld. Frankrig der har vundet alt flere gange.

Nu skulle de så stå model til det her.

Fløjen Hugo Descat lignede et stort spørgsmålstegn, da en repræsentant for EHF lagde den over hans hovedet og ned på skuldrene. Som var det et symbol på succes, som medaljer er.

Syret og komisk

I samme sekund flåede Descat 'medaljen' af og sagde et eller andet, vi desværre ikke har fået gengivet.

Var Descat forundret, var det ingenting sammenlignet med det ansigtsudtryk, Melvyn Richardson havde ved siden af. Han anede ganske enkelt ikke, hvad han skulle stille op og lod repræsentanten give ham symbolet. Lad os kalde det det.

Tredjevalget i målet, Remi Desbonnet, blev endnu mere overrasket, da repræsentanten ligefrem ville give ham hånden.

Bullshit! Sådan kaldte Dika Mem den såkaldte medalje, han fik efter kampen med Jacob Holm og Danmark. Foto: Tibor Illyes/Ritzau Scanpix

Alt i alt fuldstændig syret og komisk at overvære.

Sådan så franskmændene ikke på det.

Anfører Valentin Porte sagde efterfølgende til RMC Sport:

- Min første tanke var at nappe en slutrunde mere for at få en rigtig medalje. For det her (sagde han og viste pappet frem), er lort. Princippet med at spille sådan en kamp er at forsøge at vinde og få en medalje. Så denne her kommer ikke med hjem til Frankrig, kom det i utvetydige vendinger.

Et majestætisk og tydeligt indtryk

Til TV 2 Sporten var Dika Mem nogenlunde ligeså bramfri:

- Det er bullshit. Det er første gang, jeg har oplevet, at fjerdepladsen får en medalje. Det er, som det er. Jeg tager den med hjem, og så kan jeg give den til min familie. Jeg ved ikke, hvorfor de gør det. Det er mærkeligt. For mig betyder den her medalje ingenting.

Og så tilbage til EHF i efteråret. Her udtalte designer Peter Packan:

- Det er et tydeligt symbol på spillet. Vi tror også på, at medaljerne altid vil minde modtagerne om den dag, de vandt dem, og at tilskuerne også vil kunne lide dem. Via størrelsen og vægten skaber hver medalje et majestætisk og tydeligt indtryk...