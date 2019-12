Raser over VM-afgørelse: En katastrofe

Dan danske VM-keeper Sandra Toft er ikke imponeret over dommerne i VM-finalen - og flere andre bakker hende op

Søndag vandt Holland sit første VM-guld i håndbold, da de Oranje-nationens kvinder besejrede Spanien efter scoring på et straffekast med fire sekunder igen.

Kendelsen om straffekastet er dog blevet debatteret flittigt efterfølgende.

For den kom, da Ainhoa Hernandez blokerede et udkast fra målmand Tess Wester.

Rødt kort til spanieren og straffekast til Holland, som Lois Abbingh omsatte i scoring til 30-29.

En kontroversiel dom mente flere - heriblandt den danske VM-keeper, Sandra Toft.

- Jeg synes, det er en katastrofe. Det er ubarmhjertigt, og jeg har virkelig ondt af Spanien lige nu. Jeg synes ikke, at hun laver nogen fejl. Sådan en blokade foran målmanden har jeg prøvet tusinde gange. Det hører med, så jeg synes, det er en stor dommerfejl, siger hun til TV 2 Sport.

Ifølge reglerne må spillere gerne blokere et udkast, hvis de opholder sig uden for målfeltet og ikke rører bolden, før den er kommet ud af feltet. Det skønnede dommerne altså ikke var tilfældet - og det kunne ikke tjekkes på video, da den slags endnu ikke er tilladt til VM.

På tv-billederne er det såmænd også ekstremt svært at afgøre, hvor blokeringen finder sted. Hernandez står beviseligt uden for feltet, men da bolden jo opholder sig små to meter oppe i luften, skal der skønnes.

Den store sportsavis Marca er i hvert fald ikke i tvivl om, at kendelsen var helt ude i hampen:

'Skandale! Dommerne stjal guldet fra Spanien,' lyder Twitter-opslaget for kampreferatet.

Også flere spanske herrespillere undrer sig. Blandt andre Albert Rocas, der to gange er verdensmester med herreholdet:

#shame me avergüenzo de este deporte. LAMENTABLE. no tengo palabras... — Albert Rocas (@AlbertRocas) December 15, 2019

'Jeg skammer mig over denne sport. Beklageligt. Jeg har ingen ord for det...'

Også hans tidligere landsholdskollega Juan Andreu er rasende:

Vaya cabreo. Qué puta vergüenza. Soy yo la @RFEBalonmano y estoy enviando el vídeo de la última acción a la IHF pero ya. No te van a dar el oro. Pero al menos las culpables no vuelven a pitar. Vergonzoso. — Juan Andreu (@juan_andreu85) December 15, 2019

'Fandens også. Sikke en forbandet skam. Hvis jeg var det spanske forbund, ville jeg sende en video af den sidste kendelse ind til IHF. Det vil ikke give dem guldet, men i det mindste kommer de ansvarlige ikke til at dømme igen.'

De spanske kvinder kan med sølvmedaljen trods alt glæde sig over det bedste resultat nogensinde.

