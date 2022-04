Rasmus Lauge forhandler med dansk klub

Den danske håndboldliga bliver i løbet af det næste års tid forstærket af først Mikkel Hansen og efterfølgende Niklas Landin.

Nu ser det også ud til, at Rasmus Lauge stopper i udenlandsk håndbold for at vende snuden hjem.

Det skriver Midtjyllands Avis torsdag.

Ifølge avisen er det Bjerringbro-Silkeborg, der lige nu ligger i forhandlinger med sin tidligere stjernespiller om at komme retur efter en årrække i tysk og ungarsk håndbold.

Dog vil det først være i 2024, Lauge kommer til at optræde i de danske haller igen, hvis parterne finder hinanden.

Midtjyllands Avis mener at vide, at Aalborg Håndbold, der senest har sikret sig Landin fra sommeren 2023, også har haft en føler ude hos Lauge.

30-årige Lauge, der oprindeligt kommer fra Randers, fik sit gennembrud i netop BSV for knap ti år siden, og han blev efterfølgende solgt til THW Kiel, inden lokalrivalerne Flensburg-Handewitt hentede ham i 2015. Siden 2019 har han optrådt i Ungarn for Veszprem.

Rasmus Lauge har spillet på landsholdet siden 2010 og var en stor profil, da holdet to år senere blev europamester i Serbien, ligesom han var blandt turneringens bedste,da Danmark i 2019 blev verdensmester på hjemmebane.