Reagerer mod håndboldboss: - Fuldstændigt galehus

IHF-håndboldchef udtalelser om, at kvindehåndbolden nærmer sig mændenes niveau vækker opsigt

'Desværre er IQ'en hos IHF faldet tilsvarende. Denne udtalelse er fuldstændig galehus. Er det her niveauet???'

Sådan skrev Viasats norske kommentator Daniel Höglund på Twitter som følge af Dietrich Spätes, kommissionsformand i det internationale håndboldforbund (IHF), udtalelser efter VM-slutrunden, hvor tyskeren konstaterede, at kvindehåndbold nærmer sig herrehåndbold.

Det skriver VG.

- Med tanke på kvaliteten i kvindehåndbold ser vi, at effektiviteten i angrebsspillet er blevet øget fra 51,6 procent til 55,6 procent sammenlignet med VM i 2019. Det betyder, at kvaliteten bliver bedre og kommer tættere på herrehåndbold.

Sådan sagde Späte, som er IHF's formand i træner- og metodekommisionen, og udtalelsen har vakt stor forundring på sociale medier.

VM er blevet udvidet til 32 nationer, hvilket betyder, at mange lande, der på ingen måde har håndbold som en stor sport i hjemlandet, har været med ved årets slutrunde, og det har kunne ses på resultaterne.

Også Danmark udraderede flere af deres modstandere, blandt andet Tunesien, som blev slået med 35-16. Foto: Lars Poulsen

Puerto Rico blev udraderet med 15-55 af Holland, 10-48 til Sverige og 7-43 mod Norge.

Holland scorede svimlende 144 mål i deres tre indledende gruppekampe, og mange mener, at de vanvittige resultater har været med til at øge procentsatsen for angrebspillet.

- Jeg tror, udtalelsen er et forsøg på at forsvare udvidelsen af turneringen og finde tal, som underbygger, at det har været en succes, siger den norske håndboldekspert Ole Erevik til VG.

Ole Erevik mener heller ikke, at man kan vurdere kvaliteten af håndboldspillet udelukkende ud fra angrebsspillet.

En anden ting, der vakte stor opsigt under slutrunden, var, da præsidenten for IHF, Hassan Moustafa på podiet udnævnte Danmark som sølvvindere, på trods af, at Norge og Frankring minutter forinden havde spillet finale mod hinanden.

- Jeg synes, det er totalt respektløst overfor Frankrig. Hvad mere kan jeg sige? Tror du, det er normalt, at IHF-præsidenten ikke ved, hvem der bliver nummer to lige efter finalen er spillet, udtalte en frustreret Béatrice Edwige til TV 2 efter kampen?