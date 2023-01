Reagerer på matchfixingbombe

En opsigtsvækkende rapport, der kan være en bombe under håndbolden, har ikke været et emne i den danske VM-trup, fortæller Nikolaj Jacobsen

Det fylder meget i håndboldverdenen, men tilsyneladende ikke på det danske landshold.

En rapport fra Sportradar, der er et analysefirma, som blandt andet bruges til at opdage matchfixing, blev søndag beskrevet af TV 2.

Den mistænker otte topdommerpar for matchfixing. To af dem dømmer ved det igangværende VM.

Da Ekstra Bladet mandag spørger Nikolaj Jacobsen til den chokerende rapport, er han meget fåmælt.

- En rapport fra Sportradar mistænker flere topdommere for matchfixing. To af parrene dømmer her ved VM. Hvordan vil du have det, hvis de skal dømme jer?

- Øøøh, lige nu må jeg sige, at der interesserer det mig ikke.

- Jeg koncentrerer mig om det, jeg skal. Så må vi se, når turneringen er overstået, hvordan og hvorledes, det her har udviklet sig, men lige nu interesserer det mig ikke ret meget.

Foto: Lars Poulsen

- Har I talt om i truppen, at de her dommere er mistænkt for matchfixing?

- Overhovedet ikke, svarer han kort.

De to dommerpar, der er en del af rapporten og dømmer ved VM, er kroatiske Matija Gubica og Boris Milosevic samt makedonske Slave Nikolov og Gjorgji Nachevski.

Det drejer sig i alt om 26 håndboldkampe i perioden 2016-2017.

DHF-sportschef Morten Henriksen satte til Ekstra Bladet flere ord på rapporten, som han er overrasket over - læs mere her.