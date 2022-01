Reddet af Nikolajs hemmelige våben

BUDAPEST (Ekstra Bladet): Det var med hiv og sving, at Danmark fik de to point mod Kroatien. Spillere og landstræner Nikolaj Jacobsen måtte virkelig give alt for at hive den snævre sejr på 27-25 hjem.

Det var da også en godt slidt landstræner, der mødte pressen efter kampen.

- Det holdt hårdt?

- Ja, nogen af os havde forudsagt det. Andre havde forudsagt, at det ville blive nemt. Altså det er et EM. Kroatien er et håndboldland. De spiller en fremragende kamp i en fantastisk kulisse, så der er intet der er nemt. Det vidste vi også godt. Vi vidste godt, vi skulle ud at præstere i 60 minutter, for ellers ville vi tabe. Og vi præsterede langt hen ad vejen i dag.

- Der var ved at være et hul i første halvleg, hvor I er foran 8-4, og så mistede I momentum. Hvad sker der lige der?

- Vi brænder et par chancer, og så begynder de at veksle mellem at dække 5:1 og 6:0 og bliver noget mere aggressive. De får held til at få stoppet vores spil. Vi får ikke rigtig det flow, vi gerne vil.

Kroatien havde held med at slå det danske angrebsspil i stykker. Her er det Lauge, der er sendt i gulvet. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg forstår heller ikke, hvorfor vi får armen op så hurtigt i forhold til Kroatien i den anden ende. Hvis ikke vores første pres lykkedes, fik vi arm med det samme. Det satte os under pres, men så fik vi det heldigvis løst ved at spille syv mod seks. I dag synes jeg, vi spiller syv mod seks - måske ikke helt perfekt - men tæt på.

- Jeres mål var at sætte to gode halvlege sammen. Der havde knebet tidligere i turneringen. Lykkedes det i dag?

- Ikke hundrede procent. Første halvleg dækker vi rigtig fint, og Niklas Landin står godt. I anden halvleg bliver vi for usammenhængende i midterforsvaret. Der bliver for meget plads til deres stregspiller. Vi bliver reddet af vores syv mod seksspil i dag. Det sidder næsten lige i skabet. Vi laver kun en enkelt eller to fejl. Det er til at leve med.

- Vi får ikke sat den der hundrede procentskamp sammen, men det vil vi arbejde videre på.

- Overvejede du at skifte Niklas Landin ud i anden halvleg efter de første 10-15 minutter uden redninger?

Niklas Landin havde det svært i anden halvleg. Foto. Lars Poulsen.

- Ja. Et par gange. Men det ville han ikke. Hver gang jeg lige var ved at sige, at nu skifter vi Kevin, så tog han en bold. Og så viste det sig til sidst, at han har to vigtige redninger. Nu blev det svært i dag, fordi syv mod seks fungerer så godt. Så blev det svært for mig at skifte de to inde i midterforsvaret.

- Fordi jeg ikke kan nå at skifte så mange, jeg er nødt til at give køb på noget. Jeg kunne måske godt have stillet et bedre midterforsvar i anden halvleg og givet Simon Hald og Saugstrup lidt pause, men så skal jeg gå væk fra syv mod seks, og det ville jeg ikke, fordi vi hele tiden lå med de der to-tre mål foran. Så måtte jeg give køb på, at vores forsvar måske ikke fungerede så godt.

- Vi har trænet syv mod seks, og vi spiller det på en lidt anden måde end tidligere, fordi vi har fået Lauge med. Det har vi ligget og trænet på, og nu viste det sig, at det var rigtig fint, at vi havde ventet med at bruge det i så lang tid. Kroatien havde ikke kunnet forberede sig på det, og så skal Mikkel Hansen have stor ros i dag. Der er tidspunkter, hvor det brænder på, og vi ikke rigtig får det løst med det brede spil, så går han ind og smækker et par bolde i kassen. Det var rart at se, at han fik gang i skudarmen.

Mikkel Hansen får ros af landstræneren. Foto: Lars Poulsen.

- Hvad siger du til udviklingen i denne mellerundegruppe?

- I og alle andre er nødt til at tage med i overvejelserne at spillere og trænere – i har det måske sikkert på samme måde – hele tiden er nervøse for at teste positiv. Så nogle gange er det svært at samle tankerne. Der ryger en mand ud og en mand ind. Det viser bare at håndbold er et dejligt uforudsigeligt spil, og at det heldigvis ikke altid går, som bookmakere og alle mulige andre prædiker.

- Er du ked af at Frankrig med nederlaget til Island er kommet i problemer?

- Vi skal stadig vinde vores kampe. Vi skal også vinde over Holland, og så må vi se. Der er stadig to besværlige kampe for både Frankrig og Island. og så må vi gøre det op efter mandag. Først og fremmest skal vi slå Holland. Inden turneringen var der mange, der ikke havde særlig megen respekt for Holland, men det skal man have nu.

- Det er et hold, der ikke ligger skidegodt til os. De spiller hurtig håndbold med nogle små bagspillere, så der venter os en mindst lige så svær opgave på mandag. Det er fint at se, at jævnbyrdigheden er så stor. Der er ingen hold, der bare tager til EM og vinder alle kampe. I hvert fald ikke uden at arbejde hårdt for det, siger Nikolaj Jacobsen.