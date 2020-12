Reddet fra økonomisk kollaps

Aarhus United har fået forlænget sin levetid. Efter at have været ramt af økonomiske problemer har håndboldklubben med hjælp fra sponsorer sikret sin fremtid.

Det oplyser Aarhus United i en pressemeddelelse.

For nylig meddelte klubben, at dens tilværelse i dansk tophåndbold var truet på grund af pengeproblemer. Men nu kan blive drevet videre på et reduceret omkostningsniveau, lyder det.

- Vi har fået en enorm opbakning fra vores eksisterende sponsorer, som holder rigtig meget af vores projekt, og de har næsten uden undtagelse givet et tillægssponsorat, siger næstformand i Aarhus United Jan Snogdal ifølge TV2 Sport.

- Samtidig har vi fået en række nye sponsorer ind på lagene under hovedsponsorniveau, der alle ønsker at være med til at udvikle vores klub videre frem. Det er vi selvfølgelig meget taknemmelige for.

Aarhus United oplyser samtidig, at klubbens spillere og trænere har indvilget i at gå ned i løn.

Dermed kan Aarhus United altså fortsætte kampen i kvindernes håndboldliga, hvor holdet midtvejs i sæsonen ligger på syvendepladsen med kurs mod en plads i slutspillet.