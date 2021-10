Rekordoverskud i Aalborg

2021 har været et stort år for Aalborg Håndbold, der vandt DM-guld for tredje år i træk og spillede sig helt til finalen i Champions League.

De flotte sportslige præstationer har også kastet et stort overskud af sig.

I en pressemeddelelse skriver nordjyderne, at regnskabsåret 2020/21 viste et overskud på 2,14 millioner kroner før skat. Det er et rekordstort overskud for klubben, lyder det.

Klubben er dog vant til sorte tal. 11 år i træk har håndboldforretningen givet overskud.

Det kunne dog have været endnu større, hvis det ikke var coronapandemien og restriktionerne, påpeger bestyrelsesformand Eigild B. Christensen.

- Det har dog på mange andre måder været en anderledes sæson, selvfølgelig grundet coronapandemien, hvilket jo blandt andet har betydet begrænset eller ingen adgang til vores kampe for vores mange samarbejdspartnere, sæsonkortholdere, fans og så videre, siger han.

- Det har naturligvis gjort ondt at ikke kunne servicere vores mange interessenter på bedste vis.

- Vi har modtaget kompensation fra Erhvervsstyrelsen efter de gældende regler, men det ændrer ikke ved, at hvis det havde været en ”normal” sæson, ville det økonomiske resultat have været endnu bedre, lyder det fra formanden.

Aalborg Håndbold deltager i denne uge i Det Internationale Håndboldforbunds (IHF) turnering Super Globe, der også kaldes VM for klubhold.

I semifinalen tabte holdet til tyske Magdeburg og skal lørdag spille om tredjepladsen mod brasilianske Pinheiros.