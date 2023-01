Ren bromance: Selvfølgelig savner jeg ham

- Selvfølgelig savner jeg ham.

Simon Pytlick lægger ikke fingre imellem. Det nære forhold på- og udenfor banen, som han havde opbygget til Mathias Gidsel i GOG, er ikke, hvad det har været, siden Gidsel forlod det sydfynske til fordel for Füchse Berlin i Bundesligaen.

Nu er de samlet igen, efter landstræner Nikolaj Jacobsen udtog Pytlick til VM-truppen – Pytlicks første slutrunde for Danmark efter ni landskampe det seneste års tid.

Og det er han glad for. Selvfølgelig over muligheden for at repræsentere Danmark men så sandelig også over at være i selskab med Gidsel igen.

Stadig lidt rapkæftet

- Vi havde det rigtig godt sammen (i GOG, red.) udenfor banen, og han er stadig lidt rapkæftet, men det er bare sjovt at have den lille fight hver dag, siger han om makkeren, der siden VM for to år siden har udviklet sig til en regulær verdensstjerne.

- Han kan godt være lidt smart i en fart, men han er jo stadig helt nede på jorden, og det gør, at vi ikke ser ham som den stjerne, han er blevet til, siger Pytlick til Ekstra Bladet forud for VM-premieren fredag mod Belgien.

Selvom han er slutrunde-debutant, er der store forventninger til Simon Pytlick ved VM. Foto: Lars Poulsen

Gidsel smiler. Bredt. Han siger det ikke direkte, men glæden over at have sin makker med igen er stor.

- Det er klart, at vi har været sammen i mange år, og vi har et enormt godt samarbejde. Det er nok sådan lidt et had-kærlighedsforhold mellem to brødre. Vi forlanger enormt meget af hinanden, og når én af os sjusker, så får vi også fortalt hinanden det.

Der er ingen tvivl om, hvem der bruger længst tid foran spejlet i herrelandsholdstruppen, og særligt håret mener kollegaerne, tager særligt lang tid

- Bølgerne kan gå højt, men det er nu mest fordi, vi ved, hvor dygtige vi er, så vi accepterer ikke sjusk, siger han og kalder det et tegn på et godt samarbejde.

Bliver en kæmpe gevinst

Hvor VM er Gidsels fjerde tur med landsholdet efter et VM, et OL og et EM, er det Pytlicks første slutrunde i rødt og hvidt på seniorniveau, men det kommer ikke til at spille en rolle, mener Gidsel.

- Han bliver en kæmpe gevinst for holdet. Man skal forvente, at Simon er Simon. Han er så cool og skal nok klare det pres, der kommer. Den Simon, jeg kender, bliver ikke tynget af det. Han nyder at spille håndbold og er enormt god til det, så jeg tror, han kommer til at spille med et stort smil på, siger han.

Som udgangspunkt er det naturligvis Mikkel Hansen, Nikolaj Jacobsens øjne hviler på, når venstre back skal besættes. Men Simon står helt oppe i anklerne på verdensstjernen – klar til at gå til den.

Og selvom Gidsel stadig er beæret over at spille med Hansen, glæder han sig over, at alternativet er en gammel kending.

- Jeg tænker, at vi kan få mange minutter med hinanden på banen. Vi kender hinanden så godt, og der så mange små aftaler. Der er en connection, og vi kan jo lægge afleveringer til hinanden i mørke, og vi ved, hvordan den anden løber. Det skal nok blive godt, siger han.