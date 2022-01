Ren klasse!

Corona-situationen til EM-slutrunden påvirker flere og flere hold. Jan Jensen konstaterer, at slutrunden skulle være udsat.

To mand strålede, mens flere profiler skuffede da Island blev besejret 28-24

Det blev hårdere end forventet, men Danmark endte med at vinde endnu et gigantisk slag mod Island. Der er topkarakterer til flere danskere, mens der var andre, som var tæt på at ramme bunden.

Niklas Landin Målvogter 2 Lige bestået Blot to redninger blev det til, inden han blev skiftet ud. Skal dog siges, at han ikke fik meget hjælp af sit forsvar. Foto: Foto: Dansk Håndboldforbund Nicklas Kirkeløkke Højre back Uden for bedømmelse Han kom ikke på banen. Foto: Foto: Dansk Håndboldforbund Magnus Landin Venstre fløj 2 Lige bestået Var voldsomt udfordret i forsvaret, både som back og fremme i 5:1. Kunne ikke styre Omar Ingi Magnusson. Blev snydt for et straffe. Foto: Foto: Dansk Håndboldforbund Emil Jakobsen Venstre fløj 4 God Han har løftet sit forsvarsspil, og som sædvanligt var han sikkerheden selv på sine afslutninger. Foto: Foto: Dansk Håndboldforbund Rasmus Lauge Playmaker 4 God Flyttede bolden rigtig fint rundt, og havde et godt sammenspil med Mathias Gidsel. Men defensivt var det noget rod. Foto: Foto: Dansk Håndboldforbund Magnus Saugstrup Streg 4 God Offensivt er der ikke noget at klage over, men denne gang var han i perioder på hælene i forsvaret. Foto: Foto: Dansk Håndboldforbund Lasse Svan Højre fløj 5 Super Mistede overblikket i et hurtigt opløb, og det kostede et mål. Ellers sikker på sine afslutninger i langt hjørne. Foto: Foto: Dansk Håndboldforbund Hans Lindberg Højre fløj Uden for bedømmelse Han kom ikke på banen. Foto: Arkivfoto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix Kevin Møller Målvogter 6 Genialt Hans anden redning var et straffekast, og det løftede ham. Placerede sig fint og tog mere end det, man kan forlange. Stor kamp. Foto: Foto: Dansk Håndboldforbund Henrik Møllgaard Venstre back 2 Lige bestået Kunne ikke matche de hurtige islandske bagspillere. Havde også svært ved at få afstemt sit forsvar som blev for passivt. Foto: Foto: Dansk Håndboldforbund Mads Mensah Larsen Playmaker 4 God Kom ind for at stabilisere forsvaret og som altid leverede han et stort stykke arbejde. Gjorde det knap så pænt i angrebet. Foto: Foto: Dansk Håndboldforbund Henrik Toft Hansen Streg Uden for bedømmelse Han kom ikke på banen. Foto: Foto: Dansk Håndboldforbund Mikkel Hansen Venstre back 3 Pengene værd Tre brændte straffekast var med til at holde Island inde i kampen. Havde svært ved af afslutte i det etablerede spil. Foto: Foto: Dansk Håndboldforbund Jacob Holm Venstre back 2 Lige bestået Fik sidste del af kampen og indledte med en teknisk fejl. Havde efterfølgende to afbrændere. Foto: Foto: Dansk Håndboldforbund Mathias Gidsel Højre back 6 Genialt Han er ikke til at styre på en tønde land. Ja, der var flere tekniske fejl, men ellers var kun diamanter og talrige genialiteter. Foto: Foto: Dansk Håndboldforbund Simon Hald Streg 3 Pengene værd Som sine kolleger i midterforsvaret havde han en hård dag. Havde vanskeligt ved at få sat sine tacklinger. Foto: Foto: Dansk Håndboldforbund Nikolaj Jacobsen Træner 4 God Han sled med tingene. Især havde han problemer med balancen i forsvaret. Fandt de rigtige løsninger i angrebet. Foto: Foto: Dansk Håndboldforbund Vis mere Vis mindre

EM-festen fortsætter - dansk sejr over Island