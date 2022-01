Ren roulette på hotellet

SOM FRYGTET, men desværre også som forventet, er den danske EM-trup ramt af corona. Nu blev 40-årige Hans Lindberg og en medie-medarbejder de første ofre, men det er jo ren roulette, hvad det foregår på det hotel, som Danmarks er indlogeret på i Budapest. Her bor også Frankrig, Island, Montenegro, Holland og Kroatien. Og de er alle ramt af indtil flere tilfælde. Således er både den franske og hollandske træner i isolation. Og det vil kun fortsætte.

DER KOMMER også flere tilfælde hos danskerne. Anderledes kan det ikke være. Det selv om den danske trup gør alt, hvad den kan for at holde afstand, spritte af og vaske hænder. Men flere af de andre nationer arbejder efter andre standarder. Således så jeg selv, hvordan kroatiske spillere torsdag aften efter kampen mod Montenegro gik tværs over banen for at omfavne og kysse på børn, koner og kærester, som var taget til Ungarn for at følge EM. Der er også rapporter om, at familiemedlemmer har været på besøg på spillerhotellet, så illusionen om en boble er totalt bristet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Hans lindberg kom med til EM på et afbud. Nu er han i isolation på spillerhotellet. Foto: Lars Poulsen.

BOBLEN har aldrig eksisteret ved denne slutrunde. Blandt andet derfor har der nu været omkring 70 positive test blandt spillere og ledere, og det er et tal, der vil vokse den næste uges tid. Det europæiske håndboldforbund, EHF slog fast på et pressemøde i går, at EM bliver gennemført. Med de spillere, der kan fremvise en negativ test. Den sportslige værdi taler EHF ikke om. Nu handler det om at færdigspille en slutrunde, som TV-stationer og kommercielle partnere har betalt kassen for.

DHF’s SPORTSCHEF, Morten Henriksen, sagde i går, at der ikke skal lukkes mere ned. Han håbede, at det danske landshold kunne være med til at samle nationen derhjemme om de rød-hvide. At holdet kan skabe glæde midt i en trist coronatid, hvor der dagligt sættes smitterekorder. Seertallene giver ham ret. Danskerne vil se håndbold. I hvert fald meldes der om mere end 1,3 millioner seere til kampen mod Island.

Artiklen fortsætter under billedet...

DHF sportschef, Morten Henriksen, håber, at landshoildet kan begejstre nationen i en svær tid. Foto: Lars Poulsen.

SÅ NU SER vi frem til opgøret mod Kroatien i aften. Mirakuløst kan Danmark stille fuldt hold til opgøret. Johan Hansen har overvundet sin skade i læggen og træder ind på Hans Lindbergs plads.

DANMARK er storfavorit i opgøret. Kroatien er virkelig et hold, der lider under skader og coronatilfælde. Det var en ynk i torsdags at se den ellers så stolte håndboldnation blive klædt af til skindet af Montenegro, som Danmark slog med ni mål i det indledende gruppespil.

EM BURDE have været udsat til sommer. Men folket skal også underholdes i januar, og derfor humper slutrunden videre. Det uanset at den sportslige værdi forringes for hver dag, der går. Lørdag har budt på nye coronatilfælde, og så må vi blot håbe, at der fortsat kun er tale om milde tilfælde. Det må trods alt kunne glæde EHF’s kyniske kassemestre.