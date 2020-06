Rene Toft hjem til dansk håndbold

Bjerringbro-Silkeborg (BSH) har sørget for en klar forstærkning til den kommende håndboldsæson.

Klubben har sikret sig den mangeårige landsholdsspiller Rene Toft Hansen, som tiltræder på en tre år lang kontrakt. Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

Dermed vender stregspilleren hjem til dansk håndbold, efter at han har spillet i de udenlandske klubber Kiel, Veszprem og senest Benfica.

Udbruddet af coronavirus har spillet en rolle i, at han vender hjem til Danmark et år før kontraktudløb med Benfica. Den portugisiske klub skal skære i budgettet, og det har givet Toft Hansen mulighed for at komme ud af sin kontrakt.

- Vi har været rigtig glade for at være hernede. Med usikkerheden omkring Covid-19 både håndboldmæssigt, men også familiemæssigt i forhold til, hvordan vores hverdag ville blive hernede, og om vi overhovedet ville kunne få besøg hjemmefra, så følte vi, at det var et godt tidspunkt at komme hjem til Danmark igen efter otte år i udlandet, siger Rene Toft Hansen.

Hans datter skal blandt andet starte i skole efter sommerferien, hvilket også har været en del af overvejelserne, fortæller han.

Selv om fødselsattesten siger 35 år, tager han ikke hjem med håndboldmæthed. Han går benhårdt efter at blive dansk mester.

- Bjerringbro-Silkeborg har i en lang årrække vist, at klubben hører til i toppen af dansk håndbold, og det ønsker jeg at være en del af. Klubben har næste år et spændende hold, og det var vigtigt for mig at komme hjem til et hold, som kan vinde mesterskabet.

Han har været med til at vinde EM, VM og OL med Danmark. Tidligere i karrieren har han optrådt for de danske klubber Viborg HK, KIF Kolding og AG København.

Broren Henrik Toft Hansen har repræsenteret BSH i en enkelt sæson. Det var i 2012/13.