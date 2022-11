Reserven stjal fokus: Det er sindssygt fedt

Michala Møller er ikke Danmarks største stjerne ved EM i håndbold, men hun er en fremragende spiller, og så viste hun lørdag aften, at hun er køligheden selv, når det gælder.

Tre straffekast på få minutter blev omsat til tre scoringer. Bum, bum, bum.

Verdensklasse. Netop som Kroatien havde ædt godt af det danske forspring fra 1. halvleg, og netop som mange troede, at det ville gå hen og blive spændende.

Det sørgede Michala for, det ikke blev.

'Hun er megacool'

Efterfølgende lyste holdkammeraten fra Esbjerg Mette Tranborg op i et kæmpe smil, da Ekstra Bladet bad om en reaktion på Møllers coolness.

- Det er så sindssygt fedt. Hun er megacool, kommer ind og er iskold på de straffe. Det er megafedt, at hun bare tager de opgaver på sig og fuldfører dem, lød rosen fra den rutinerede back.

Danmark har generelt brændt mange straffekast i turneringen, og mod kroaterne var det på skift Emma Friis (to gange), Simone Petersen, Kristina Jørgensen (der dog også scorede på to), og Anne Mette Hansen, der smed den gyldne chance væk.

Michala Møller leverer varen fra syvmeterpletten! Igen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Indtil Magiske Møller fik træner Jensens blik i 2. halvleg.

- Der blev peget på mig, og så zoomede jeg bare ind. Det er sådan en lille boble og et spil mellem målmanden og mig. Det har jeg bare fokus på at score. Jeg tænker egentlig ikke så meget over, at der er andre, der har brændt før mig, sagde hun.

''Når ikke at tænke så meget'

Det er altid lidt specielt at sidde ude på bænken og så blive sendt i kamp – kun for at tage et straffekast. Og Michala Møller erkender da også, at man lige skal have lidt savsmuld under neglene i det tidsrum, der går, fra man forlader bænken, til man skal kaste.

- Jeg skal lige mærke bolden, fornemme harpiksen på bolden og hvor meget luft, der er i bolden. Det er selvfølgelig specielt, men man når ikke at tænke så meget, sagde hun.

Straffekast er egentlig ikke noget, landsholdet træner ret meget i. Der er de faste skytter, Emma Friis, Anne Mette Hansen og Simone Petersen, der træner det lidt nu og da. Men ellers fylder det ikke det store.

- Vi har mange, der kan skyde. Så det er fint at variere, synes jeg. Så har modstandernes målmænd også mange, de skal kigge video på. Jeg ved ikke, hvor jeg ligger (i hierarkiet, red.). Men jeg vil gerne ind og skyde, hvis jeg bliver bedt om det, sagde hun med et smil.

Det gør hun nok igen, gætter vi på.

Skulle give sig god tid

Jesper Jensen ryster ikke synderligt på hånden over, at Danmark har brændt otte af 20 straffekast i turneringen.

- Hun (Tea Pijevic, red.) er en dygtig målmand. Hun er god til at tage straffekast. Hun kom lidt ind i hovedet på os. 'Kris' (Kristina Jørgensen, red.) gør det fint, og så fortjener Michala ros, når hun bare går ind og napper tre på tre i den periode.

- Det er ikke fordi, at Friis brænder en enkelt, og vi så går i panik over det. Det er vi ret rolige omkring.

- Sagde du noget til Michala inden straffekastet?

- Nej, jeg sagde bare, at hun skulle give sig god tid. Vi vidste, at de kroatiske målmænd godt kan lide at stille sig ind på stregen, så det var godt, at Michala, der måske er den, der skyder hårdest til hele slutrunden. Bare bede hende om at banke den ind, sagde han.