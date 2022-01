Reservernes festaften

HVILKEN fremragende afslutning på en herlig håndbolduge i Debrecen. Et ommøbleret dansk landshold endte med at spille henrivende håndbold i opgøret mod Nordmakedonien, som fik en lektion på 31-21. Det tog dog ikke pippet fra de makedonske fans, som var med til at gøre aftenen i Fønix Arena til en totaloplevelse.

DANMARK FIK ellers rædselsfuld åbning på kampen med brændte skud, en hurtig udvisning og et forsvar, der lige skulle finde en rytme. Selvfølgelig kan det delvist forklares med at Nikolaj Jacobsen virkelig havde rørt i gryden. Niklas Landin og det normale midterforsvar, Henrik Møllgaard og Magnus Saugstrup, var sendt på tribunen, og i stedet var det Simon Hald og Henrik Toft, der skulle danne bolværket.

DER VAR indkøringsproblemer, men efterhånden kom forsvaret op i omdrejninger, og så fik Keven Møller også fat i målet. Men der var de godt indstillede nordmakedonere også kommet foran 4-0. Nikolaj Jacobsen gik dog ikke i panik. Han lod sin nye formation få den nødvendige tid til at finde fodfæste.

Jacob Holm var en dygtige playmaker i storsejren over Nordmakedonien. Foto: Lars Poulsen.

PRÆCIS DET samme gjorde sig gældende i den modsatte ende. Her ville han have Jacob Holm og Niclas Kirkeløkke i gang. Og selv om Kirkeløkke indledte med tre kæmpe afbrændere, fik han blot besked på at blive ved med at bombe fra distancen. Og så kom målene. Der er dynamit i den venstrearm, men efter fem flotte kasser holdt han desværre inde med skydningen for en stund. Men efter pausen tog han fat igen og endte med at blive både topscorer og kampens spiller. Det var også mentalt stærkt af den store skytte.

Nikolaj Jacobsen havde styr på den kamp, og han fik spillet mange kort ud. Foto: Lars Poulsen.

JACOB HOLM viste sig frem som en ganske omhyggelig playmaker. Tidligere har han haft en tendens til at forivre sig. Her holdt han hovedet holdt, men bolden varm. Han sørgede for et fint tempo i det danske angreb og servicerede fint sine backer. Det gjaldt således også Aaron Mensing, som kom ind efter pausen og i de grad deltog til festen. Der sidder også en imponerende skudarm på Mensing, der kan afslutte langt udefra.

NIKOLAJ JACOBSEN fik understreget, at Danmark har en bred trup. Den bredeste ved slutrunden og derfor er Danmark stadig favorit til at vinde EM.

