Respekt for tunesiske klepperter: De skyder eddermame hårdt!

Danmark møder i aften et par tunesiske kanonskytter, et brød af en stregspiller og et hold, der kan spille umanerligt hårdt

HERNING (Ekstra Bladet): Da Danmark pløjede al modstand til side i Rio de Janeiro og endte med tårer i øjnene, champagnesprøjt og guld om halsen gik vejen bl.a. over Tunesien, der fik stryg med 31-23. Ren Tun-mousse!

17-10 ved pausen. 13 af de scoringer delt mellem fløjkongerne Casper U. Mortensen og Lasse Svan, der dog måtte nøjes med at blive klokket for otte scoringer hver efter 60 minutter.

Så let bliver det langt fra lørdag aften i Boxen, hvor nordafrikanerne godt nok stiller uden den abdicerede stregklippe Issam Tej – der smadrede Mads Mensah i Rio og fik rødt efter tre minutter – og med storskytten Wael Jallouz et stykke fra topformen.

Sølle otte scoringer har bomberen plaffet ind for Füchse Berlin i Bundesligaen efter at være lejet ud oven på fire sæsoner i FC Barcelona.

- Da vi spillede mod Berlin, var han en smule på banen, men han virkede ikke som en mand i særlig god form og er langt fra fordums styrke, lyder vurderingen fra Morten Olsen højt til hest på motionscyklen i Nordvest Hallen i Tjørring.

Mosbah Sanai springer højt og fyrer løs mod Norge. I aften er han og de øvrige tunesere nok en anelse møre i stængerne før den anden kamp på blot to dage - endnu en dansk fordel. Foto: Jonathan Nackstrand/Ritzau Scanpix

Truppen tog direkte fra Royal Arena til heden, landede kl. tre om natten, og der er tæt på at være dømt jetlag.

- Jeg har ikke lavet andet end at sove, spise, sove og spise. Temmelig kedeligt, siger den smilende Olsen inden dagens træning, der er lukket af årsager, Nikolaj Jacobsen denne fredag ikke vil komme nærmere ind på. En af dem handler dog om ro efter en halv rejsenat.

- Tunesien spiller et organiseret 6:0-forsvar og mestrer også et 5:1-forsvar. Jeg har set tre kampe med dem. Blandt andet mod Portugal og Schweiz, siger Nikolaj Jacobsen om lørdagens udfordring.

Han peger på skytter som Mosbah Sanai og Oussama Hosni som opgaver, der skal løses, og nok har de mistet Tej, men afløserne Jihed Jaballah og Maroun Chouiref på hhv. 119 og 109 officielle kilo kan også få en badevægt til at knirke.

- Dem kommer vi til at danse med. Vi kommer til at møde et fysisk stærkt hold, der spiller hårdt – og har spillet utroligt meget i undertal i deres træningskampe, siger landstræneren.

Stregspilleren Jihed Jaballah er med 119 kilo velproportionerede muskler noget af en mundfuld. Tuneseren rager 204 cm i vejret og scorede fem på syv forsøg mod Norge. Foto: Jonathan Nackstrand/Ritzau Scanpix

Casper U. Mortensen har også set video:

- Det bliver noget fysisk spil. De går til stålet og har nogle vanvittige skytter, der kan skyde hul i nettet. Wael Jallouz er ikke så skarpt skydende i Bundesligaen, men de har en anden venstre back, der godt kan brage til den, en tung stregspiller og er et dygtigt hold, vi skal have respekt for. De skyder eddermame hårdt!

Morten Olsen:

- Det er, som det plejer at være med nordafrikanske hold. De spiller meget, meget aggressivt og hårdt, bevæger sig rigtigt meget og har en stor fysik. De har et par stykker, der godt kan finde ud af at skyde. Mosbah Sanai skyder mindst lige så hårdt, som Jallouz gjorde i sin storhedstid.

Se også: Dansk VM-chok: Skade tvinger profil ud af truppen

Se også: Smider føring: VM-nedtur for Gudmundur

Se også: Dansk VM-stjerne efter massakre: Det her var faktisk underligt