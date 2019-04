Revanche i Royal Arena: Dansk magtdemonstration!

ROYAL ARENA (Ekstra Bladet): Pyha. Så kender vi dem igen, verdensmestrene fra Boxen i januar. Danmark fik revancheret den pauvre indsats fra forleden i Podgorica og vandt stensikkert over Montenegro med 37-26 efter mere spinkle 14-11 ved pausen.

Mikkel Hansen strør igen om sig med skarpe afleveringer og kigge-fuldstændig-væk finter af en ind imellem anden verden, og Niklas Landin er igen et Fort Plankeværk nede i buret.

Danmark leverede i perioder en ren power-demonstration, mens der blev sejlet op og ned ad åen, og bølgen rullede på Amager. Der var jubelfest og guldfryd for alle pengene i en smadrende fyldt Royal Arena, hvor der blev skrålet med på ’vi er røde, vi er hvide’ næsten fuldstændig som i de forrykte januardage i Herning og indledningsvis København.

Foran 7-2 efter 11 minutter. Ingen afbrændere – og i front 10-4 efter 17 minutter lignede det jo en fuldstændig overkørsel af de montenegrinske sluggere, der også havde slækket en anelse på de vilde benspænd og skinnebenstacklinger af de danske fløje. Den ged var både malket, barberet og smidt på grillen.

Troede vi.

Men hvor det tre dage forinden i Podgorica var Nebojsa Simic, der drev de danske skytter ud i en tilstand af desperation, så blev det denne lørdag makkeren i målet, Mile Mijuscovic, der trods en dagligdag i midten af den spanske liga demonstrerede alt andet end Benidorm-form og bl.a. plukkede en helt fri Mads Mensah og en endnu mere blank Simon Hald.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Simon Hald Jensen i aktion. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

13-16 blev til 14-11 ved pausen, og så hører det med til historien, at Niklas Landin havde store redninger på frit pumpende montenegrinere. Danmark var endog i et halvt minut to mand i overtal, fordi gæsterne havde en spiller for meget på banen – hvilket oven i købet gentog sig kort efter, uden at dommere eller officials opdagede det.

De kommer vel buldrende fra start af anden halvleg, tænkte man – og det gjorde de. Mikkel Hansen skød brystet frem og brølede som en gorilla, da han efter 35 minutter diagonalt over banen med en lang, præcis aflevering havde spillet Lasse Svan fri til scoring og 18-12.

Det tvang Montenegro til en meget hurtig timeout og en sludder om hvordan hver især egentlig gik rundt og havde det…

Niklas Landin havde det fint, kan vi afsløre. Hvor han tre dage forinden havde sin og Danmarks anden redning efter 40 minutter, og de danske keepere tæt på slut stod med en redningsprocent på historisk lave syv, blev lørdag aften en helt anden oplevelse for dem, holdet og publikum.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Niklas Landin er koncentreret i målet. Generelt var det danske landshold dybt fokuseret på at revanchere nederlaget tidligere på ugen til samme modstander. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Der var endog råd til at lade alle komme til fadet på hjemmebanen, og således fik også den 21-årige Emil Jakobsen fra Kerteminde sin rigtige landsholdsdebut. At han så prompte fik to minutter er en helt anden historie, som dog blev krydret med en fin scoring til sidst. Til lykke!

Den, vi husker, er Landins formidable indsats i målet, fodermester Hansens mange flot strøede afleveringer, et kontant og konstant knoklende forsvar, en træfsikker Lasse Svan – og Anders Zachariassens utrættelige fight på stregen og scoring bag om ryggen.

Danmark mangler at møde Ukraine på udebane og Færøerne hjemme i EM-kvalifikationen i juni. Lørdag aften havde de fortjent et solidt krus fadøl ligesom i januar – mon ikke de får det?

Vi andre havde det sådan lidt – montenegrineren…

Har 260 kilometer til træning: Mød Superligaens superpendler

FCK kunne have ligget i Brøndby

Viste sin bare røv på Blågaards Plads