Ribe-Esbjerg banker Skjern

Håndboldherrerne fra Skjern blev sendt hjem med et klart nederlag i den vestjyske duel mod Ribe-Esbjerg fredag aften.

Ribe-Esbjerg var foran med fire mål ved pausen og forvandlede føringen til en storsejr i anden halvleg.

Sejren var blot Ribe-Esbjergs tredje i Herre Håndbold Ligaen i indeværende sæson. Holdet kæmper for at komme væk fra bunden og har nu syv point for 12 kampe.

Det placerer stadig holdet på 12.-pladsen i ligaen, men hullet til holdene over er nu knap så stort.

Modsat Ribe-Esbjerg er Skjern blandt de otte hold, der lige nu ligger til at få en plads i slutspillet om medaljer. Skjern er nummer seks.

Efter fire nederlag på stribe vandt Ribe-Esbjerg i slutningen af oktober udekampen mod Århus Håndbold, og sejren blev i denne uge fulgt op af en flot præstation i pokalturneringen mod GOG, som dog vandt i forlænget spilletid og kvalificerede sig til Final 4.

Men selvtilliden var tilsyneladende intakt hos værterne, da de gik på banen til fredagens opgør.

Godt nok kom Skjern tidligt foran 3-1, men hjemmeholdet tog kontrol over kampen og var foran 15-11 ved pausen.

Ribe-Esbjergs føring voksede stødt i løbet af anden halvleg, og kampen udviklede sig langsomt til en lussing til Skjern.

Paradoksalt nok var det den kommende Skjern-spiller Lasse Uth, som satte punktum for storsejren med sit mål nummer tre i kampen.

Rúnar Kárason blev topscorer med 11 mål på 14 forsøg.

Senere tabte Mors-Thy med 28-36 hjemme til Århus, mens Fredericia slog gæsterne fra Lemvig-Thyborøn med 31-23.