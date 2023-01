Rigtig mange danskere gør det: - En kæmpe lykkerus

Ekstra Bladets journalist Kenneth Beyer er taget til Stockholm for at finde ud af, om man kan overtale svenskerne til at holde med Danmark

Intet bliver set så meget i disse uger i dansk tv som håndbold.

Tv'erne hjemme i de danske stuer klistrer nærmest med harpiks de danske fans fast i sofaerne.

1,469 millioner så kvartfinale-sejren over Ungarn, selvom den lå på det mindre populære tidspunkt klokken 18.

- Det er jeg sindssyg glad for at høre. Vi lever og ånder for det her, så at der er så stor opbakning hjemme i Danmark er fantastisk, siger stregspilleren Lukas Jørgensen til Ekstra Bladet.

- Det giver en kæmpe lykkerus og et boost at vide, at vi har så stor en opbakning, når der er så mange mennesker, vi kan være med til at gøre glade.

Også Magnus Landing glæder sig over populariteten.

- Det er fantastisk. Det er sindssygt fedt at få den opbakning fra vores eget land. Det er fedt, at de vil sætte sig ned og se os aften efter aften, siger han til Ekstra Bladet.

Danskerne elsker bare håndbold. Foto: Lars Poulsen

- Vi får en masse beskeder og lykønskninger. På den måde kan vi godt mærke opbakningen. Det er meget blandet, hvem der skriver.

Søndag aften går det løs klokken 21 i VM-finalen mod Frankrig.

Hvis Danmark vinder, er de det første herrelandshold, der bliver verdensmestre tre gange i træk.

Interessen er eksploderet for Simon Pytlick. Her kan du se, hvor meget han kan komme til at tjene.