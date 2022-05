Rivaliserende topklubber styrker dansk kvindehåndbold

Det er ikke et uventet syn for håndboldfans, når Team Esbjerg og Odense Håndbold tirsdag mødes i DM-finalen.

De to hold har de seneste tre år været de mest toneangivende i dansk kvindehåndbold. Sidste sæson vandt Odense titlen, mens Esbjerg de to foregående år snuppede guldet.

Esbjerg er desuden i denne sæson nået i Final 4 i Champions League som det første hold siden FC Midtjylland i 2014.

Mens de seneste års resultater har intensiveret rivaliseringen mellem Odense og Esbjerg, har holdene stor gavn af hinanden, lyder det i begge lejre.

Cheftræner i Team Esbjerg Jesper Jensen roser blandt andet Odense Håndbold for at hæve barren i dansk kvindehåndbold.

- Odense var på mange måder med til at kickstarte dansk kvindehåndbold for cirka fire år siden, hvor de fandt den helt store pengepung frem.

- Der synes jeg, at de andre kvindehold har samlet handsken op og prøvet at slå fra sig på alle mulige måder, og det har gjort, at dansk kvindehåndbold har rykket sig helt vildt, siger han.

I Odense ser man også positivt på den modstand, som Esbjerg mønstrer. Det høje niveau er med til at skabe interesse for dansk håndbold i både ind- og udland, vurderer Odense-træner Ulrik Kirkely.

- Esbjerg besidder høj kvalitet på hele banen. Samtidig har klubben været dygtig til at hente verdensklassespillere som Henny Reistad, der er en fornøjelse for alle i den danske liga.

- Den danske liga har budt på flere flotte resultater i Champions League de seneste år, og Esbjergs Final 4-placering taler selvfølgelig for sig selv, siger han.

I jagten på succes har klubberne haft stort fokus på at skabe et stærkt fundament og sammenhold i klubben. Her har ejerkredsen i Odense Håndbold gjort et glimrende stykke arbejde, fortæller direktør Peter Hermansen.

- Der er en masse rammer rundt omkring holdet, som skal fungere. At drive et håndboldhold er ikke bare noget, der sker af sig selv, så vi har styrket organisationen og hele setuppet omkring holdet.

- Vi har skabt en klub med en god mentalitet, gode værdier og en klar håndboldfilosofi. Det er en holdsport, og derfor er det vigtigt at have nogle spillere, der kan lide at være sammen til træning, kampe og uden for banen. Det er nogle af de dyder, vi har haft meget fokus på, siger han.

Samme mantra gør sig gældende i Esbjerg, fortæller Jesper Jensen. Klubben rekrutterer så vidt muligt spillere, der passer ind i klubbens filosofi. Et karaktertræk som ydmyghed vægtes blandt andet højt.

- I Esbjerg er vi lidt nogle bonderøve sagt på en meget sympatisk måde. Vi hjælper hinanden med tingene. Der er spillere i truppen, som har hjulpet med at trykke træningstøj, sætte bander op og endda lægge halgulv.

- Der er ikke nogen, der er for fine til at hjælpe til i Esbjerg, siger han.

Team Esbjerg møder tirsdag Odense Håndbold på hjemmebane klokken 20.30 i det første opgør i finaleserien.

Finalen afgøres bedst ud af tre kampe. Returopgøret spilles på lørdag.

Jesper Jensen forudser nogle tætte finaleopgør mellem de to hold, som i turneringsregi har et stærkt kendskab til hinanden.

- Jeg forventer stor intensitet og tætte kampe.

- Det bliver svært at score mål, for vi kender efterhånden hinanden så godt og har så meget video til at lægge taktik efter, at vi ikke kommer til at opfinde noget nyt i de her finaler, vurderer Jesper Jensen.