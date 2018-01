'Røde Henri' Toft: Der er aldrig sket for mig før

ROUEN (Ekstra Bladet): Det kørte bestemt ikke i olie for Henrik Toft Hansen på dagen, da han langt om længe kunne offentliggøre, at håndbold-adressen fra næste sommer skifter postnummer fra Flensburg til mægtige Paris og fast makkerskab med Mikkel Hansen.

Til gengæld måtte han lide den tort at rende ind i landsholdskarrierens første røde kort efter tre udvisninger. Allerede efter syv minutter og 55 sekunder blev han sendt til afsoning for anden gang, så risikoen for det tredje var naturligvis overhængende.

Nu skal vi måske til at kalde dig Røde Henri. Eller noget med rouge…

- Ja, det har du måske styr på. Der var lige et rødt kort i dag, og det er – så vidt jeg husker – det første overhovedet i landsholdstrøjen. Der var plads til forbedringer, lad os sige det sådan, siger manden, der hjemme fra Salling kender underdrivelsens kunst.

- Det var ikke så meget, jeg fik lov til at være effektiv på banen i dag. Jeg blev sendt ud to gange allerede inden otte minutter, og jeg er selvfølgelig ikke helt enig i linjen – men som den var, så rendte egypterne jo også ind i en farlig masse udvisninger siden hen, hvor de i en periode kun havde tre markspillere inden, siger Henrik Toft.

- Men ja… Det er, hvad der sker engang imellem. Vi havde nogle afstemninger, der lige skulle på plads, og det var trods alt den første træningskamp i denne omgang. Der er nogle situationer, hvor jeg kommer til at ligge for langt fremme, så der kan løbe en mand ind bagved. Men hellere have småproblemerne nu end under EM.

- De er jo lidt atypiske og spiller fint, så længe de har luft. Det er fint at have spillet mod dem, for det kan tænkes, vi under EM løber ind i noget 5:1-forsvar.

Nu er skiftet til Paris officielt – det er vel en lettelse?

- Det var vigtigt for mig at få det ud inden slutrunden, og det lykkedes heldigvis i dag. Det er jeg glad for og stolt af, der har været lidt fokus på det nu, og så kan jeg rette fokus på slutrunden frem over. Det passer mig fint.

Fru Ulrika Toft Hansen, nykåret pokalmester med Esbjerg, rykker naturligvis med til byernes by, hvor udvalget at kvindeklubber er lidt større, end det er tilfældet på herresiden.

- Ja, det er da planen, vi stadig skal bo sammen, siger han grinende.

