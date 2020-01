Rødt kort: Danmark taber i monster EM-drama

Niklas Landin rejste sig fra sygesengen, men blev smidt ud for et sammenstød med islandsk torpedo

MALMØ (Ekstra Bladet): Føj for et drama!

Det blev ikke bare lige så svært som frygtet. Det blev langt, langt værre, da Danmark åbnede EM med et nederlag til Island på 30-31 efter 15-15 ved pausen.

40-årige Gudjon Valur Sigurdsson plaffede Island i front 31-29. Henrik Møllgaard var for længst sendt ud på fløjen – og med stor succes. Forsvarsklippen reducerede til 30-31, og Danmark havde bolden på hænderne det sidste halve minut…

Michael Damgaard var med få sekunder tilbage fuldstændig blank igennem, men dommerne fløjtede for dansk frikast. Rent TYVERI!

Mikkel Hansen fik ’chancen’ direkte på frikast efter tid. Fik bolden forbi muren – men ikke i mål.

Niklas Landin rejste sig fra sygesengen, startede ude, kom ind, nappede et straffekast i starten af anden halvleg og leverede langt om længe endnu en stor redning – for så efter 42 minutter at blive præsenteret for rødt efter dommernes smut ud i håndboldens svar på VAR-rummet. TV-monitoren ved dommerbordet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Kampen mod Island var langt fra Niklas Landins bedste. Foto: Lars Poulsen.

Vurderingen var glasklar og benhård. Ud i skammekrogen med den danske keeper for en batalje med Olafur Andres Gudmundsson, der kom blæsende i kontra. Niklas Landin gik mod bold og modstander, trak sig i sidste øjeblik – men fik alligevel kantet islændingen så meget med et knæ og et lår, at man ikke kan sige, dommen var uretfærdig.

Olafur Gudmundsson scorede ovenikøbet i situationen og bragte Island i front 23-22!

Det skulle blive endnu værre. De hårde nitter fra Atlanten vejrede blod, som når nogen i Nordatlanten råber ’GRIND’ på den kanter. Anført af den vanvittigt sprudlende Aron Palmarsson drønede islændingene på 26-23 og 27-24, og Gudmundur Gudmundsson var på vej ud af sit eget skind ude på sidelinjen, hvor den heftigt løbende, gestikulerende og dirigerende ridder af Dannebrog kommanderede sin stormtropper rundt på banen.

Danmark gik i syv mod seks. Hentede nogle mål, og det blev dramatisk og super spændende helt frem til slut. Men desværre uden point med videre.

Artiklen fortsætter under billedet...

Mikkel Hansen fejrer en scoring. Foto: Lars Poulsen.

Danmark havde bestemt ikke montenegrinsk dommertække i den kamp, og de minimum 7000 danske fans i Malmö Arena fik adskillige gange fundament, pilotering og tagkonstruktion til at dirre gevaldigt, når forargelsens mange brøl gjaldede ud gennem struberne i en hal, der var fuldstændig klædt i rødt – selv om der gemte sig ca. 1000 blåblusede islændinge rundt omkring på lægterne.

De islandske fans daskede inden kampen rundt på gangene og råbte HUH, og inde på banen drønede Aron Palmarsson billedligt talt rundt og gjorde det samme. HUH!

Det islandske artilleri kom blæsende med missiler affyret fra tredje sals højde, og den 29-årige Barcelona-stjerne var involveret i alt offensivt. Den islandske strateg plaffede alene inden pausen syv missiler ind bag først Jannick Green og siden Niklas Landin.

Samlet: Tre redninger på 30 minutter. Det skal blive svært, når man tillader modstanderne at hamre 15 scoringer ind på en halvleg, men det skal så også siges, at det danske forsvar slet, slet ikke var oppe i et gear, der hjalp keeperne voldsomt.

Artiklen fortsætter under billedet...

Danmark tabte til et hårdtarbejdende islandsk mandskab. Foto: Lars Poulsen.

Og det var uanset, om Danmark dækkede med Magnus Saugstrup fremskudt eller med det gamle udsmiderpar bestående af René Toft og Henrik Møllgaard. Gudskelov trakterede Mikkel Hansen, Rasmus Lauge og Mads Mensah islændingene med samme medicin i den anden ende.

15-15 ved pausen af en kamp, hvor den mest sprællevende var Gudmundur Gudmundsson, der i vanlig stil blæste op og ned langs sidelinjen med heftig gestik og masser af heftig rådgivning ind til sin hær på banen. OL-guldvinderen er normalt en heftig omgang under kampe – men det var helt indlysende, at lige præcis dén her tændte den lille general i nærmest vanvittig grad.

Der var et personligt regnestykke, OL-guldvinderen havde med i ærmerne til dét opgør.

Der var bulder, brag og knald på overalt i Malmö Arena denne lørdag aften. 7000 danske fans farvede skåne rødt og lidt hvidt i duellen med 1000 euforiske islændinge, og på banen var der aldrig tvivl: Der er ingen, Island elsker at banke mere end lige præcis Danmark!

Det kunne ses. Det kunne i den grad også høres. Desværre gik de også sådan.

Billeder fra Danmark - Island 1 af 25 Foto: Lars Poulsen 2 af 25 Foto: Lars Poulsen 3 af 25 Foto: Lars Poulsen 4 af 25 Foto: Lars Poulsen 5 af 25 Foto: Lars Poulsen 6 af 25 Foto: Lars Poulsen 7 af 25 Foto: Lars Poulsen 8 af 25 Foto: Lars Poulsen 9 af 25 Foto: Lars Poulsen 10 af 25 Foto: Lars Poulsen 11 af 25 Foto: Lars Poulsen 12 af 25 Foto: Lars Poulsen 13 af 25 Foto: Lars Poulsen 14 af 25 Foto: Lars Poulsen 15 af 25 Foto: Lars Poulsen 16 af 25 Foto: Lars Poulsen 17 af 25 Foto: Lars Poulsen 18 af 25 Foto: Lars Poulsen 19 af 25 Foto: Lars Poulsen 20 af 25 Foto: Lars Poulsen 21 af 25 Foto: Lars Poulsen 22 af 25 Foto: Lars Poulsen 23 af 25 Foto: Lars Poulsen 24 af 25 Foto: Lars Poulsen 25 af 25 Foto: Lars Poulsen

Nu tager vi Skåne tilbage

Kæk vikar: - Med én gang, og der vandt vi guld

Se også: Dramatisk ungarsk triumf Danmarks EM-gruppe