Rørende scener: Sønnen på tribunen

Da Sarah Iversen løb på banen lørdag aften til EM-kampen mod Kroatien, vinkede og smilede hun ikke kun ud til de danske fans.

Også landsholdsspillerens mand Mark Aaberg Iversen og sønnen Elliot var på tribunen. De havde taget hele vejen til Slovenien for at følge deres kone og mor.

Og de nåede endda også at se hende tidligere på lørdagen.

- Uuuuuh. Det var dejligt. SÅ dejligt. Vi havde lige tre kvarter. Og i morgen skal vi i Zoologisk Have det meste af dagen, sagde hun til Ekstra Bladet efter kampen, som Danmark vandt 26-17.

- Jeg tror, halvdelen af truppen skal med, sagde en utrolig glad mor Iversen efter kampen.

- Han (Elliott, red.) var helt vild for at se sin mor.

Mor er nummer et ... Foto: Tariq Mikkel Khan

Foto: Tariq Mikkel Khan

Hårdt forløb

Sarah Iversen har været igennem et langt forløb, siden hun fødte sin søn i januar 2021, hvor hun blandt andet har kæmpet med bækkenbundsløsning, hvilket gjorde et comeback yderst vanskeligt for hende.

Men hårdt arbejde og god støtte fra DHF og Team Danmark har betydet, at hun i sommer gjorde comeback på det danske landshold.

Selvom det betød fravær på flere uger, var hun ikke i tvivl om, at hun ville med til EM, hvis hun blev udtaget. Og det gjorde hun.

- Men jeg savner ham da, sagde hun til Ekstra Bladet for nogle dage siden.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Der blev heppet på mor. Foto: Tariq Mikkel Khan

Lillesøster Rikke skulle naturligvis lige hilse på sin nevø. Foto: Tariq Mikkel Khan

Foto: Tariq Mikkel Khan

Der har hele tiden været planer om, at hun ville kunne få særregler i truppen, hvis Mark og Elliot dukkede op. Til stor forståelse for både medspillere og trænere, har Jesper Jensen fortalt til Ekstra Bladet.

Pludselig var de der

Der var dog usikkerhed om hvorvidt de overhovedet ville komme afsted, så da Mark pludselig skrev op ad dagen, havde Sarah ikke lige set den komme.

- Han skrev og spurgte, hvor jeg var. Jeg svarede, at jeg var på hotellet.

- Ok. Vi er der om ti minutter, siger Sarah Iversen, hvis øjne spiles helt op - flankeret af dagens største smil.

Til kampen var Elliot iført en nissehue - og med en landsholdstrøje, selvfølgelig med Iversen skrevet på ryggen. I øvrigt lige som sin far.

- Jeg så ham (Elliot, red.) komme ind med den der nissehue. Jeg var bare sådan 'kan I se ham, kan I se, hvor sød han er?', fortalte hun til pressen, mens Elliot var faldet i søvn ovenpå den hæsblæsende kamp.

Danmarks sejr over Kroatien betyder, at vi har seks point i mellemrunden. Norge venter onsdag i jagten på en af de eftertragtede semifinalebilletter.