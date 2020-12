Rørt Sandra: Jeg vil have den medalje

Sandra Toft var skadet, da landsholdet sidst vandt en medalje – nu VIL hun have en med hjem

Sandra Toft sad skadet udenfor, da Danmark i 2013 vandt VM-bronze – den eneste medalje til Danmark siden 2004!

Nu VIL hun have bronzemedaljen med hjem til den manglende landsholdssamling!

Stemmen knækker stadig hørligt, og der er fugt i øjenkrogene. Hun er en vinder – vi er stadig lidt for tæt på et nederlag.

- Det er selvfølgelig mega ærgerligt, den gør lidt ondt. Det var muligt i dag, og vi spillede hjernedødt godt i første halvleg især, men da vi starter anden halvleg er Norge for gode, vi står for langt fra hinanden i forsvaret. Vi bliver totalt splittet, erkender målvogteren.

Holdleder Christina Roslyng forsøger at trøste Sandra Toft efter kampen, mens nordmændene i baggrunden er klar til sejrsfoto. Foto: Lars Poulsen

- Vi kan stadig komme hjem med en medalje, og havde du sagt inden slutrunden, at jeg skulle spille en bronzekamp, så havde jeg nok trukket lidt på smilebåndet. Nu har vi tabt knebent til Frankrig og Norge, og vi smadrede russerne. Vi har hævet vores niveau gevaldigt, og den bronzekamp bliver liv eller død. Vi VIL havde den medalje hjem til Danmark.

- Når man spiller mod Norge, er det så mere et spørgsmål om at stå distancen mentalt end fysisk?

- Det er klart, at da vi bliver hentet og begynder at komme bagud, ryger vi ud på en lille mental prøve, og der er nordmændene bare enormt skarpe. Vi have også lidt stolpe ud, og det gør rigtig ondt i sådan en situation.

- Hvordan prøver du at sparke ild i dine folk i den situation?

- Jeg blev ved med at sige til mig selv: Ikke stresse, ingen panik. Det er jo svært, altså, vi blev blæst lidt bagover i slutningen af kampen, men vi faldt ikke igennem, som vi før har gjort. Vi gav dem kamp til stregen.

- Jeg vil jo mene, at jeres første halvleg var på et hidtil uset højt niveau. Er du enig?

- Ja.

- Men kan du huske dansk spil af samme klasse i nyere tid?

- Nej, vi brugte virkelig vores fysik, og nordmændene havde det enormt svært med at finde frem til løsninger. Vi blev skilt for meget ad efter pausen, og det blev udslagsgivende.

Sandra Toft sprllede og holdt 31 procent i redninger. Præcis som de norske målmænd samlet. Vi manglede bare fire mål... Foto: Lars Poulsen

- Selv om du er skuffet nu, synes du så ikke, I har bevist, at I er tilbage helt oppe i toppen?

- Jo, det synes jeg, og det håber jeg også, du synes, for det var meget tydeligt her. Æhm. Men det blev desværre ikke til finale denne gang.

- Nej, og jeg ved, du er så ærekær, at du går efter det ædleste metal – så en bronzemedalje er måske ikke så fed?

- Nu har jeg jo ingen medaljer overhovedet, og det vil jeg rigtig gerne have. Jeg lover, at hvis vi vinder bronzekampen, så går jeg smilende hjem!

De sagde, det ville blive en keeper-duel. Det blev det på sin vis ikke – og så alligevel. Sandra Toft stod blændende så længe, forsvaret holdt, og målt over hele kampen tog hun flere bolde end Silje Solberg og Katrine Lunde.

Sandra Toft ’vandt’ 12-11, og redningsprocenten stod fuldstændig lige: 31 procent.

Danmark manglede bare fire mål.

