Ros fra verdens bedste nordmand: I er et godt hold

Stine Bredal Oftedal fortæller, at den norske jubel efter sejren fortæller, hvad Danmark er for en størrelse

KUMAMOTO (Ekstra Bladet): Stine Bredal Oftedal brændte en helt fri i kontra på Sandra Toft, der pludselig hævede venstre knæ og parerede, og nordmanden scorede såmænd blot fire gange på syv forsøg.

Men hvad gør det for en nordmand, når Norge bare vinder til sidst.

- Jeg er egentlig vældig fornøyd, og selv om det nok ikke var den smukkeste håndboldkamp, vi spillede, så foretrækker jeg, at vi vinder. Vi har den rigtige følelse, og selv om jeg bummer på et par skud, jeg egentlig skal sætte, så er jeg tilfreds, siger den rapfodede playmaker. Verdens bedste håndboldspiller lige nu.

Danmark fører 5-0. Var I lidt rystede over starten på kampen?

- Jeg føler, at vi faktisk var overraskende cool lige akkurat i dag. Vi havde snakket meget om det på forhånd, at vi skal tackle dårlige perioder bedre, og det gjorde vi. Jeg synes, vi stod meget godt i dag.

Det danske hold er op og ned – hvordan er det at stå over for det på banen?

- Det er vældig hårdt. Det er et meget fysisk hold, og når du ser, hvor glade vi er, så tilsiger det jo også, at vi er vældig fornøjede med at slå et hold som Danmark. Det er et rigtig godt hold, og sejren gør meget for os. Vores glæde viser, at Danmark har store kvaliteter.

Dommen efter VM-gyser: To danskere var verdensklasse

Nederlaget i billeder 1 af 12 2 af 12 3 af 12 4 af 12 5 af 12 6 af 12 7 af 12 8 af 12 9 af 12 10 af 12 11 af 12 12 af 12

Efter drømmestart: Dansk drøm smadret!