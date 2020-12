Rost til skyerne: En ekstraordinær travhest

HERNING (Ekstra Bladet): For første gang siden landsholdet rykkede ind i rød zone i Herning for havanden uge siden, blev der i går mulighed for at få lidt frisk luft.

Holdet blev i bus kørt til en lokation, hvor der ikke var risiko for at møde andre mennesker. En form for adspredelse inden Danmark i aften møder Sverige i den første kamp i mellemrunden.

Landsholdets forsvarsgeneral, Line Haugsted, som trænerstaben kalder et fysisk pragteksemplar og en ekstraordinær travhest, fortæller, at turen gik til en klatrepark.

- Det er det eneste sted, vi kan få lov til at gå. Det var superfedt at få noget frisk luft. Det var ganske vist regnvejr, men vi må tage det vejr, vi kan få.

- Det var et dejligt afbræk, og nu glæder vi os vildt meget til, vi skal møde Sverige.

- Vi kender hinanden rigtig godt. Der er mange svenskere, der spiller eller har spillet i den danske liga, og vi har mødt hinanden flere gange.

- Hvad skal ændres i forhold til kampen mod Frankrig?

- Vi brændte for meget mod Frankrig. Nu satser vi på at få sat dem i kassen.

- Det svenske 6:0-forsvar ligger nok bedre til os end det offensive franske, vurderer Line Haugsted.

- Du virkede mod Frankrig til at være lidt låst i kontrafasen, som ellers har været din styrke?

- Frankrig gik højt op, så der blev mere plads til vores backer. Jeg kunne måske godt have sendt et par skud afsted, men jeg havde selv en fornemmelse af, at det ikke var lykkedes så godt i de første kampe. Der var for mange stolpeskud, så jeg forsøgte at finde en anden rytme.

- Det var ikke trænerens ordre, det var mere mig selv, der lige skulle finde timingen. Men det er virkelig fedt, at vi kan trykke dem så meget i vores kontrafase.

- Den er blevet meget skarpere end tidligere. Vi smider ikke så mange bolde væk. Det er et godt våben til at køre de andre hold møre.

Artiklen fortsætter under billedet...

Haugsted ser frem til mødet med svenskerne. Foto: Lars Poulsen.

- Det skal vi også forsøge mod Sverige. Der kræver, at vi gør det godt i forsvaret, så vi kan løbe nogle første og andenbølge-kontraer. Og så skal vi undgå de tekniske fejl. Det kan blive afgørende for, om vi vinder, konstaterer hun.

En hjørnesten

Landstræner Jesper Jensen er tryg ved fortsat at lade Line Haugsted køre kontrafasen.

- Overordnet set er det hende, der styrer den del. Der er en væsentlig succesrate til forskel, når hun er inde i forsvaret, og når hun ikke er inde i forsvaret. Hun er bare en hjørnesten i vores forsvar. Derfor prioriterer vi hende der.

Artiklen fortsætter under billedet...

- Hun har ikke været lige så markant i sine scoringer rent kontramæssigt, som hun var i kampe op til EM.

- Til gengæld lægger hun væsentligt flere gode bolde til sine medspillere, og det er derfor at for eksempel Anne Mette Hansen laver en del mål på kontra. Netop fordi modstandernes forsvar er nødt til at agere på Haugsteds tryk.

- Jeg har ønsket, at hun ligger endnu mere tryk på, og at hun sender flere skud afsted, men hele hendes ageren og måden hun driver bolden op på, giver flere rum til de andre spillere. Det så vi også mod Frankrig.

- Hvad er det, der gør Line Haugsted til en så god forsvarsspiller?

- Hun er forudseende og har ro. Og så har hun en fysik, som er en topatlet værdig. Vores fysiske træner kalder hende en ekstraordinær travhest. Hun har virkelig nogen fysiske forudsætninger, som er ekstreme, fastslår landstræner Jesper Jensen.

- Hun får ikke altid lov til at styrketræne fuldt ud, fordi den fysiske træner er bange for, at hun skal sprænge et eller andet, fortæller han.

- Desuden har hun ekstremt dygtige hænder og arme til at fange bolde.

- I den danske liga ved man godt, at man ikke skal drible foran Line Haugsted, for så har man ikke bolden særlig længe, konstaterer den danske landstræner.

- Hvorfor spiller hun ikke med i angrebet?

- Det handler om, hvad vi har af muligheder som hold, forklarer han.

- Der er voldsomt langt fra hende og ned til den næste forsvarsspiller. Det er ikke på samme måde i angrebet.

- Hvor kan vi tjene mest på hendes evner? Dér har vi vurderet, at det er i forsvaret, forklarer landstræneren.

Jesper Jensen stikker til svenskerne

Stjernernes store fætter-kusine-fest

Pak dobbeltmoralen væk