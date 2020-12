Russerne klynker: Havde hvilet for meget

Ofte hører man om sportshold, der klager over for lidt hvile. Nu har russerne fået for meget, må man forstå.

Efter nederlaget på 30-23 og en fyring af træner Ambros Martin skal der selvransages, og på det russiske sportsmedie Sport Express er processen gået i gang.

Deres kommentator Vladimir Ivanov mener, at der er tre gode grunde til, at det ikke blev til mere for holdet, der længe lignede et sikkert semifinale-mandskab. En af dem handler om for meget hviletid mellem kampene.

- Programmet blev på uforståelig vis ændret efter den indledende runde. Det betød, at Danmarks program blev langt mere behageligt, mens Rusland spillede to kampe i træk og derefter skulle vente i fire dage på den afgørende kamp mod værterne.

Den del har landstræner Jesper Jensen dog fejet af banen og kalder det åndssvagt, hvis man ikke - som man har gjort før - tager kommercielle hensyn. Han har desuden nævnt, at det jo har stået i retningslinjerne op til slutrunden.

Sandra Toft blev også fremhævet af den russiske kommentator. Foto: Lars Poulsen

Næste punkt på russernes undskyldningsliste er kort og kontant.

- Alle forstod, at dommerne ikke ville hjælpe os, skriver Ivanov, der dog ikke uddyber nærmere.

Sidst men ikke mindst peger den russiske kommentator på det åbenlyse.

- En række skader før mesterskabet gjorde tre af de vigtigste spillere ukampdygtige, herunder Anna Vyakhireva, skriver han.

Russernes megastjerne blev skadet i en Champions League-kamp lige inden slutrunden.

