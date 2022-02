Russisk reklame-kaos i Danmark: - Dybt uheldigt

Det havde intet at gøre med spillet på banen, men det var alligevel det, der løb med en del af opmærksomheden.

For timingen er ganske enkelt uheldig.

Da Aalborg Håndbold onsdag aften spillede sig et skridt nærmere Champions League-kvartfinalen med en hjemmesejr over Elverum, var LED-banderne langs banen - som altid - prydet med reklamer for diverse tilbud og virksomheder.

Én af dem var en reklame for den meget omtalte gasrørledning Nord Stream 2, der er etableret i Rusland og efter planen skal levere gas til Europa og i særdeleshed Tyskland.

- Vi er allesammen helt enige om, at det absolut ikke er det, vi ønsker at reklamere for, når man tænker på det, Rusland gør for tiden, og det beklager vi selvfølgelig, fortæller Aalborgs administrerende direktør Jan Larsen til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Derfor har vi i dag kontaktet Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) med henblik på at få det stoppet. Vi vil gerne have en forklaring på, hvorfor de ikke selv har bremset den reklame.

Artiklen fortsætter under billedet..

Tjekkede det ikke

Den omtrent 1200 kilometer lange rørledning er færdigbygget, men den er endnu ikke kommet drift, og kommer det heller ikke foreløbigt, da Tyskland, som en reaktion på Ruslands aggression overfor Ukraine, har bremset godkendelsesprocessen af den.

En af mange sanktioner, der for tiden rammer russerne. Især efter begivenhederne natten til torsdag dansk tid, hvor Ruslands præsident Vladimir Putin erklærede militære aktioner i Ukraine.

Når man som Aalborg er med i håndboldens Champions League, er klubben ikke selv herre over, hvad der reklameres for, når nordjyderne spiller i egen hule, Gigantium.

Og da Ekstra Bladet spørger Jan Larsen, om hvorvidt de ikke tjekker, hvilke reklamefiler de modtager, inden de smider dem på banderne, erkender han:

- Set i bakspejlet ville vi da ønske, at vi havde gjort det, men vi tænkte simpelthen ikke over det, da det aldrig før i tiden har været et problem. Men i sidste ende var reklamen i vores hal, så noget af ansvaret ligger også hos os, lyder det.

Direktøren fortæller videre, at de allerede i kampens nedtakt havde modtaget flere mails fra folk, der studsede over reklamens tilstedeværelse i hallen.

Thomas Ladegaard, der er vært på podcast-mediet Mediano og beskæftiger sig med håndbold, gik til tasterne på Twitter og var også forundret. I hans opslag kan man tydeligt se, hvor reklamen så ud.

Uheldigt

Idrætshistoriker og analytiker hos organisationen Play the Game, Stanis Elsborg, peger på, at det selvfølgelig er en ommer, men anerkender også, at Aalborg Håndbold har lagt sig fladt ned.

- Jeg vil sige, det er dybt uheldigt. Der skulle man nok have tænkt sig en ekstra gang om, men det er glædeligt, at Aalborg Håndbolds direktør har beklaget, og man kunne selvfølgelig have nået at tænke sig om, inden de bannere havde kørt i går aftes, lyder det.

Ekstra Bladet har været i kontakt med EHF, der henviser til en pressemeddelelse, som blev udsendt onsdag eftermiddag.

Heri lyder det, at forbundet ikke er i direkte kontakt med Nord Stream 2, men at der lige nu pågår evalueringer.

- Forbundet vil fortsat overvåge udviklingen af ​​situationen (i Ukraine, red.) for at evaluere og koordinere eventuelle fremtidige skridt.

Aalborg Håndbold spiller igen i Gigantium 9. marts, hvor PPD Zagreb fra Kroatien er modstanderen i Champions League.

--------- SPLIT ELEMENT ---------