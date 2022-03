Rykker op i håndboldligaerne

Onsdag er der kommet klarhed over de første to ligaoprykkere i dansk håndbold.

På kvindesiden vender Sønderjyske tilbage til landets bedste række efter seks års fravær.

Oprykningen blev sikret med en overbevisende sejr i topkampen mod TMS Ringsted. I egen hal vandt sønderjyderne med 28-22 efter at have ført 18-6 ved pausen.

Sønderjyskes håndboldkvinder rykkede ud af Bambusa Kvindeligaen - dengang Primo Tours Ligaen - i 2015/16-sæsonen. Her tabte holdet alle 22 kampe i grundspillet.

På herresiden er der også blevet sat navn på den første oprykker.

Det bliver HC Midtjylland, som ikke længere kan hentes i toppen af rækken, selv om der mangler fire spillerunder.

Midtjyderne behøvede bare et enkelt point i udekampen mod Odder for at sikre oprykning, men holdet tog begge point med hjem efter en sejr på 32-23.

Dermed vender holdet tilbage til landets bedste række, som klubben blev trukket ud af i 2018 på grund af en konkurs.

Nu kan HC Midtjyllands spillere bruge de sidste fire kampe i sæsonen på at klargøre sig til de vanskelige opgaver, der venter, når modstanderne i næste sæson blandt andre bliver Mikkel Hansen, Simon Pytlick og andre formodede ligaprofiler.